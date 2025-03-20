Renault презентувала електрифікований сімейний кросовер із запасом ходу 1100 км (фото)
Новий Renault Espace змінився зовні та став якіснішим усередині. Кросовер дебютував у 200-сильній електрифікованій модифікації.
У Франції презентовано новий Renault Espace 2025. Сімейна модель пройшла ґрунтовну модернізацію і надійде в продаж у Європі до кінця весни. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Renault.
Як відомо, нинішнє покоління Renault Espace суттєво змінилося. Тепер це не мінівен, а сімейний кросовер – подовжений варіант моделі Austral.
Дизайн змінили в дусі флагманського кросовера Renault Rafale. Новий Renault Espace отримав широку решітку радіатора, продовгуваті фари з "іклами" ходових вогнів та агресивніший передній бампер. Також замінили капот, двері багажника і ліхтарі. Серед опцій з’явилися матрична оптика і 20-дюймові диски.
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У салоні Renault Espace 2025 покращили оздоблення та посилили шумоізоляцію. Також встановили нові передні сидіння, причому водійське крісло за доплату можна доповнити електроприводом і масажем.Важливо
На передній панелі залишилися цифровий щиток приладів і великий портретний тачскрін, також доступна проєкція на лобове скло. "Фішкою" авто є величезний (1,33 м) панорамний дах.
Як і раніше, кросовер Renault Espace доступний у версіях на 5 і 7 місць, причому крісла другого ряду мають горизонтальне регулювання та змінний нахил спинки. Об’єм багажника становить 212 л з трьома рядами сидінь, 520-782 л – з двома та 2054 – зі складеними задніми кріслами.
Новий Renault Espace дебютував у 200-сильній гібридній версії E-Tech із 1,2-літровим бензиновим турбодвигуном і парою електромоторів. Кросовер стартує до сотні за 8,8 с і витрачає в середньому 4,8 л/100 км, а його запас ходу сягає 1100 км. В якості опції пропонують керовані задні колеса.
До речі, нещодавно презентували 540-сильний спортивний електромобіль Renault вартістю понад 100 000 євро.
Також Фокус розповідав про недорогий електрокросовер Renault із запасом ходу 400 км.
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