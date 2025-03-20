Renault презентовала электрифицированный семейный кроссовер с запасом хода 1100 км (фото)
Новый Renault Espace изменился внешне и стал качественнее внутри. Кроссовер дебютировал в 200-сильной электрифицированной модификации.
Во Франции презентован новый Renault Espace 2025. Семейная модель прошла основательную модернизацию и поступит в продажу в Европе до конца весны. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Renault.
Как известно, нынешнее поколение Renault Espace существенно изменилось. Теперь это не минивэн, а семейный кроссовер — удлиненный вариант модели Austral.
Дизайн изменили в духе флагманского кроссовера Renault Rafale. Новый Renault Espace получил широкую решетку радиатора, продолговатые фары с "клыками" ходовых огней и более агрессивный передний бампер. Также заменили капот, дверь багажника и фонари. Среди опций появились матричная оптика и 20-дюймовые диски.
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В салоне Renault Espace 2025 улучшили отделку и усилили шумоизоляцию. Также установили новые передние сиденья, причем водительское кресло за доплату можно дополнить электроприводом и массажем.Важно
На передней панели остались цифровой щиток приборов и большой портретный тачскрин, также доступна проекция на лобовое стекло. "Фишкой" авто является огромная (1,33 м) панорамная крыша.
Как и прежде, кроссовер Renault Espace доступен в версиях на 5 и 7 мест, причем кресла второго ряда имеют горизонтальную регулировку и изменяемый наклон спинки. Объем багажника составляет 212 л с тремя рядами сидений, 520-782 л — с двумя и 2054 — со сложенными задними креслами.
Новый Renault Espace дебютировал в 200-сильной гибридной версии E-Tech с 1,2-литровым бензиновым турбодвигателем и парой электромоторов. Кроссовер стартует до сотни за 8,8 с и расходует в среднем 4,8 л/100 км, а его запас хода достигает 1100 км. В качестве опции предлагают управляемые задние колеса.
Кстати, недавно презентовали 540-сильный спортивный электромобиль Renaultстоимостью более 100 000 евро.
Также Фокус рассказывал о недорогом электрокроссовере Renault с запасом хода 400 км.
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