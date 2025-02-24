Потужний позашляховик від Great Wall стане дешевою альтернативою Mercedes-AMG G63 (фото)

Новий Tank 400 Hi4-Z отримає 864-сильну плагін-гібридну установку. Позашляховик зможе розганятися до сотні за 4,5 с та подолати 200 км на електротязі.

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У лінійці Tank 400 з’явиться надпотужна заряджена модифікація Hi4-Z. Рамний позашляховик від Great Wall дебютує у найближчі місяці, проте його фото вже потрапили до інтернету. Подробиці новинки розкрили на сайті Autohome.

Новий Tank 400 Hi4-Z стане доступнішою і потужнішою альтернативою Mercedes-AMG G63. Його оснастять гібридною установкою, яку раніше вже отримав старший Tank 500 Hi4-Z.

Позашляховик зможе проїхати 200 км на електротязі Фото: autohome.com.cn

2,0-літрова бензинова турбочетвірка та пара електромоторів сумарно розвивають 864 к. с. та 1195 Н∙м. Оскільки новий Tank 400 Hi4-Z компактніший і легший за старшого брата, то буде швидшим: зможе розганятися до 100 км/год приблизно за 4,5 с, а його максимальну швидкість обмежать на позначці 180 км/год. Також можна буде буксирувати 2,5-тонний причіп.

Велика батарея ємністю 59 кВт∙год дозволить позашляховику долати понад 200 км в електричному режимі. Комбінована витрата пального складе 2,5 л/100 км, а загальний запас ходу на бензині та електротязі сягне 1100 км.

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Ходову Tank 400 Hi4-Z також доопрацюють. Незалежна задня підвіска покращить керованість позашляховика.

Судячи зі шпигунських фото, новий Tank 400 Hi4-Z не зазнав змін зовні та збереже рубаний дизайн. Салон позашляховика не показали, проте і він не повинен змінитися.

До речі, нещодавно в Києві бачили заряджений 800-сильний "Гелендваген".

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