Great Wall презентували брутальний гібридний позашляховик із багатим оснащенням (фото)

Продажі Tank 400 у Китаї заплановано на 2023 рік. Позашляховик отримав багате оснащення та буде доступний із гібридною силовою установкою.

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У Китаї на Шанхайському автосалоні був офіційно представлений агресивний позашляховик Tank 400 від концерну Great Wall. Про це повідомили на сайті Autohome.

Ще за тиждень до офіційної прем'єри на Шанхайському автосалоні Мінпром Китаю опублікував фото автомобіля без камуфляжу та розкрив усі характеристики. Попри це, Tank 400 тепер представлено офіційно.

Tank 400 отримав брутальний дизайн Фото: Great Wall

Позашляховик отримав масивні колісні арки. Зовнішній вигляд доповнюють чорні колісні диски із "зубастими" шинами. Позаду розташоване повноцінне запасне колесо.

Позашляховик має повноцінне запасне колесо на багажнику Фото: Great Wall

Габарити Tank 400:

довжина — 4985 мм;

ширина — 1960 мм;

висота — 1905 мм;

колісна база — 2850 мм.

В інтер'єрі розмістили 16,2-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи й 9-дюймову цифрову панель приладів. У списку оснащення є проєкційний дисплей, панорамний дах із люком, камери кругового огляду й висувні підніжки.

У салоні розмістили два великі дисплеї Фото: Great Wall

На Шанхайському автосалоні також була представлена Plug-In гібридна версія Tank 400. Силова установка Hi4-T на базі 2,0-літрового турбованого двигуна має потужність 408 к.с. і 750 Нм крутного моменту.

Повнопривідний гібридний позашляховик розганяється з 0 до 100 км/год за 6,9 секунди. Він може проїхати до 100 км виключно на електротязі. Крім цього, заявлений і "м'який" гібрид Tank 400 потужністю 252 к.с.

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Продажі Tank 400 у Китаї заплановано на 2023 рік. Вартість моделі поки що не розкривається.

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