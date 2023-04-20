Great Wall презентовали брутальный гибридный внедорожник с богатым оснащением (фото)

Продажи Tank 400 в Китае запланированы на 2023 год. Внедорожник получил богатое оснащение и будет доступен с гибридной силовой установкой.

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В Китае на Шанхайском автосалоне был официально представлен брутальный внедорожник Tank 400 от концерна Great Wall. Об этом сообщили на сайте Autohome.

Еще за неделю до официальной премьеры на Шанхайском автосалоне, Минпром Китая опубликовал фото автомобиля без камуфляжа и раскрыл все характеристики. Несмотря на это, Tank 400 теперь представлен официально.

Tank 400 получил брутальный дизайн Фото: Great Wall

Внедорожник получил массивные колесные арки. Внешний вид дополняют черные колесные диски с "зубастыми" шинами. Сзади расположено полноценное запасное колесо.

У внедорожника есть полноценное запасное колесо на багажнике Фото: Great Wall

Габариты Tank 400:

длина — 4985 мм;

ширина — 1960 мм;

высота — 1905 мм;

колесная база — 2850 мм.

В интерьере разместили 16,2-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и 9-дюймовую цифровую панель приборов. В списке оснащения присутствуют проекционный дисплей, панорамная крыша с люком, камеры кругового обзора и выдвижные подножки.

В салоне разместили два больших дисплея Фото: Great Wall

На Шанхайском автосалоне также была представлена Plug-In гибридная версия Tank 400. Силовая установка Hi4-T на базе 2,0-литрового турбированного двигателя имеет мощность в 408 л.с. и 750 Нм крутящего момента.

Полноприводный гибридный внедорожник разгоняется с 0 до 100 км/ч за 6,9 секунды. Он может проехать до 100 км исключительно на электротяге. Помимо этого заявлен и "мягкий" гибрид Tank 400 мощностью 252 л.с.

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