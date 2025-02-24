Мощный внедорожник от Great Wall станет дешевой альтернативой Mercedes-AMG G63 (фото)

Новый Tank 400 Hi4-Z получит 864-сильную плагин-гибридную установку. Внедорожник сможет разгоняться до сотни за 4,5 с и преодолеть 200 км на электротяге.

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В линейке Tank 400 появится сверхмощная заряженная модификация Hi4-Z. Рамный внедорожник от Great Wall дебютирует в ближайшие месяцы, однако его фото уже попали в интернет. Подробности новинки раскрыли на сайте Autohome.

Новый Tank 400 Hi4-Z станет более доступной и мощной альтернативой Mercedes-AMG G63. Его оснастят гибридной установкой, которую ранее уже получил старший Tank 500 Hi4-Z.

Внедорожник сможет проехать 200 км на электротяге Фото: autohome.com.cn

2,0-литровая бензиновая турбочетверка и пара электромоторов суммарно развивают 864 л. с. и 1195 Н∙м. Поскольку новый Tank 400 Hi4-Z компактнее и легче старшего брата, то будет быстрее: сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 4,5 с, а его максимальную скорость ограничат на отметке 180 км/ч. Также можно будет буксировать 2,5-тонный прицеп.

Большая батарея емкостью 59 кВт∙ч позволит внедорожнику преодолевать более 200 км в электрическом режиме. Комбинированный расход топлива составит 2,5 л/100 км, а общий запас хода на бензине и электротяге достигнет 1100 км.

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Ходовая Tank 400 Hi4-Z также будет доработана. Независимая задняя подвеска улучшит управляемость внедорожника.

Судя по шпионским фото, новый Tank 400 Hi4-Z не претерпел изменений внешне и сохранит рубленый дизайн. Салон внедорожника не показали, однако и он не должен измениться.

Кстати, недавно в Киеве видели заряженный 800-сильный "Гелендваген".

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