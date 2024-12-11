Может появиться в Украине: новый Haval Dargo выходит на мировой рынок (фото)

Новый Haval Dargo стал брутальнее на вид и современнее внутри. Кроссовер выпускают в бензиновых и гибридных модификациях.

Related video

Кроссовер Haval Dargo второго поколения продается в Китае с 2023 года, но только сейчас начинается экспорт модели. Об этом сообщается на сайте концерна Great Wall.

Первой страной, где стартуют продажи модели, стала ЮАР. Там кроссовер представили под названием Haval H7, хотя в ряде государств он сохранит название Dargo. Кстати, модель имеет шансы появиться в Украине, ведь первое ее поколение у нас представлено.

В отдельных странах модель будут продавать под названием Haval H7 Фото: Great Wall

Новый Haval Dargo 2025 подрос до 4,7 м в длину и стал более брутальным на вид. В салоне установили увеличенные экраны цифровой панели приборов и мультимедийной системы.

Важно

Недорогая альтернатива Prado: в продажу поступает новый рамный внедорожник Toyota (фото)

Экспортный кроссовер Haval довольно богато оснащен — электропривод и подогрев сидений, раздельный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора.

В салоне установлены два больших дисплея Фото: Great Wall

Сначала Haval Dargo предложат с 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 238 л. с., а позже предложат более мощный 326-сильный плагин-гибрид, способный преодолеть 80 км на электротяге. Обе версии оснащены 9-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями и полным приводом.

Кстати, недавно Great Wall выпустили более доступного 860-сильного конкурента Toyota Land Cruiser 300.

Также Фокус рассказывал о первом электрокроссовере Xiaomi.