Може з'явитися в Україні: новий Haval Dargo виходить на світовий ринок (фото)

Новий Haval Dargo став брутальнішим на вигляд і сучаснішим усередині. Кросовер випускають у бензинових та гібридних модифікаціях.

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Кросовер Haval Dargo другого покоління продається в Китаї з 2023 року, але лише зараз починається експорт моделі. Про це повідомляється на сайті концерну Great Wall.

Першою країною, де стартують продажі моделі, стала ПАР. Там кросовер представили під назвою Haval H7, хоча в низці держав він збереже назву Dargo. До речі, модель має шанси з’явитися в Україні, адже перше її покоління в нас представлене.

В окремих країнах модель продаватимуть під назвою Haval H7 Фото: Great Wall

Новий Haval Dargo 2025 підріс до 4,7 м у довжину та став брутальнішим на вигляд. У салоні встановили збільшені екрани цифрової панелі приладів та мультимедійної системи.

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Експортний кросовер Haval доволі багато оснащений – електропривід та підігрів сидінь, роздільний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камери кругового огляду.

У салоні встановлені два великих дисплеї Фото: Great Wall

Спочатку Haval Dargo запропонують із 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 238 к. с., а пізніше запропонують потужніший 326-сильний плагін-гібрид, здатний подолати 80 км на електротязі. Обидві версії оснащені 9-ступінчастим роботом із двома зчепленнями та повним приводом.

До речі, нещодавно Great Wall випустили доступнішого 860-сильного конкурента Toyota Land Cruiser 300.

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