Haval выпустил семейный кроссовер за $19 000 с расходом 1 л/100 км (фото)

Недорогой кроссовер Haval Xiaolong Max оснащен плагин-гибридной установкой и способен разогнаться до 100 км/ч за 6,8 с. Авто способно проехать до 165 км на электротяге.

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В Китае выпустили новый Haval Xiaolong Max второго поколения. Семейный кроссовер от Great Wall поступает в продажу по цене от 138 800 до 176 800 юаней ($19 000 — 24 500). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Авто способно проехать до 165 км в электрическом режиме Фото: autohome.com.cn

Кроссовер Haval Xiaolong Max — обтекаемое семейное авто. дизайн стал выразительнее, чем у предшественника: у авто высокая оконная линия, рельефные боковины и большой спойлер на крыше, а фары и фонари соединены диодными полосами.

На передней панели установлено два дисплея Фото: autohome.com.cn

Размеры Haval Xiaolong Max:

длина — 4780 мм;

ширина — 1895 мм;

высота — 1725 мм;

колесная база — 2810 мм.

В салоне установлен цифровой щиток приборов и 14,6-дюймовый тачскрин, также есть проекция на лобовое стекло. Передние кресла имеют электропривод и разделены высоким центральным тоннелем. Задние сиденья имеют регулируемый угол наклона спинок, а объем багажника составляет 540-1366 л.

Передние кресла разделены высоким тоннелем Фото: autohome.com.cn

Новый Haval Xiaolong Max оснащен плагин-гибридной установкой с 1,5-литровой бензиновой четверкой на 114 сил и двумя электромоторами мощностью 94 и 204 л. с.

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Полноприводный кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 6,8 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Расход топлива в комбинированном цикле составляет 0,97 л/100 км.

Объем багажника составляет 540-1366 л. Фото: Great Wall

На выбор предлагают батареи емкостью 18,7 и 27,5 кВт∙ч: запас хода на электротяге занимает 110 и 165 км, соответственно. Зарядка батареи занимает 3-4 часа.

Кстати, недавно Great Wall показали мощного и недорогого конкурента Mercedes-AMG G63.

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