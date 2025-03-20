Представлен новый доступный кроссовер Mitsubishi с расходом 4,1 л на 100 км (фото)

Компактный кроссовер Mitsubishi Xforce HEV получил 116-сильную гибридную установку. Автомобиль расходует всего 4,1 л/100 км в смешанном цикле.

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В Таиланде презентовали новый Mitsubishi Xforce HEV. Бюджетный гибридный кроссовер поступит в продажу через несколько недель и будет стоить от $27 000. Об этом сообщается на официальном сайте японского автопроизводителя.

Авто расходует 4,1 л на 100 км Фото: Mitsubishi

Кроссовер Mitsubishi Xforce — компактное бюджетное авто длиной 4,4 м, которое является более доступной альтернативой модели ASX. Главное отличие версии HEV — 116-сильная гибридная установка с 1,6-литровой бензиновой четверкой и электромотором.

Средний расход топлива составляет 4,1 л/100 км. Гибрид Mitsubishi предлагают исключительно с передним приводом, однако есть система контроля тяги Active Yaw Control. Также есть тормозная рекуперация.

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От стандартной модели кроссовер Mitsubishi Xforce HEV отличается от стандартной бензиновой модели 18-дюймовыми дисками и уменьшенным (с 222 до 183 мм) клиренсом. У него высокий капот, короткие свесы кузова и раздутые крылья.

В салоне установили два дисплея на передней панели Фото: Mitsubishi

Салон Mitsubishi Xforce HEV почти не изменился — в гибриде установили лишь иной рычаг КПП от Outlander. На передней панели установлены два дисплея, а комплектация включает двухзонный климат-контроль, акустику Yamaha, электропривод двери багажника и холодильник в подлокотнике.

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