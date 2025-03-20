Представлено новий доступний кросовер Mitsubishi із витратою 4,1 л на 100 км (фото)

Компактний кросовер Mitsubishi Xforce HEV отримав 116-сильну гібридну установку. Автомобіль витрачає усього 4,1 л/100 км у змішаному циклі.

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У Таїланді презентували новий Mitsubishi Xforce HEV. Бюджетний гібридний кросовер надійде в продаж за кілька тижнів і коштуватиме від $27 000. Про це повідомляється на офіційному сайті японського автовиробника.

Авто витрачає 4,1 л на 100 км Фото: Mitsubishi

Кросовер Mitsubishi Xforce – компактне бюджетне авто завдовжки 4,4 м, яке є доступнішою альтернативою моделі ASX. Головна відмінність версії HEV – 116-сильна гібридна установка з 1,6-літровою бензиновою четвіркою та електромотором.

Середня витрата пального становить 4,1 л/100 км. Гібрид Mitsubishi пропонують виключно з переднім приводом, проте є система контролю тяги Active Yaw Control. Також є гальмівна рекуперація.

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Від стандартної моделі кросовер Mitsubishi Xforce HEV відрізняється від стандартної бензинової моделі 18-дюймовими дисками та зменшеним (із 222 до 183 мм) кліренсом. У нього високий капот, короткі звиси кузова та роздуті крила.

У салоні встановили два дисплеї на передній панелі Фото: Mitsubishi

Салон Mitsubishi Xforce HEV майже не змінився – в гібриді встановили лише інакший важіль КПП від Outlander. На передній панелі встановлено два дисплеї, а комплектація включає двозонний клімат-контроль, акустику Yamaha електропривод дверей багажника і холодильник у підлокітнику.

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