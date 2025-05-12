Кардинально змінився: новий Jeep Cherokee 2026 вперше потрапив на фото

Jeep Cherokee повернеться на ринок у 2026 році і буде оснащений гібридною установкою. Нове покоління позашляховика помітили під час тестів у США.

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Про новий Jeep Cherokee розповіли на сайті Autoevolution.

Новий Jeep Cherokee вийде на ринок у 2026 році Фото: autoevolution.com

Відроджений Jeep Cherokee обклеїли камуфляжною плівкою, проте видно, що дизайн авто суттєво змінився. Позашляховик повернувся до класичного кутастого стилю і став схожим на новий Jeep Compass та старший Jeep Grand Cherokee.

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Позашляховий люкс: тест-драйв нового Jeep Grand Cherokee

На фото також видно фірмову решітку радіатора Jeep, розширені крила та ліхтарі у стійках даху. Також видно, що позашляховик помітно більший за попередника.

У салоні встановлено великий тачскрін Фото: autoevolution.com

На фото салону Jeep Cherokee 2026 помітно скошене кермо, цифровий щиток приладів, великий тачскрін мультимедійної системи UConnect 5 та сенсорні кнопки. Крім того, помітно круглий селектор КПП та перемикач режимів їзди для різних типів дорожнього покриття.

Новий Jeep Cherokee збудують на платформі STLA Large, яку використовують електромобілі Jeep Wagoneer S та Recon. Утім, на відміну від них, позашляховик буде гібридом: для нього готують силову установку з 1,6-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромотором.

Jeep Cherokee підросте в розмірах Фото: autoevolution.com

Презентація Jeep Cherokee відбудеться в кінці нинішнього року. У середині 2026 року представлять позашляховий варіант Trailhawk.

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