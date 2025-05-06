Брутальний дизайн і 375 сил: представлено новий Jeep Compass 2025 (фото)

В Італії представили новий Jeep Compass третього покоління. Кросовер став виразнішим, просторішим і вперше отримав електричні модифікації.

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Примітно, що кросовер Jeep презентували в Європі і саме тут його продажі стартують із четвертого каналу 2025 року. На батьківщині, в США, модель з’явиться в наступному році.

Ззаду звертають на себе увагу оригінальні ліхтарі Фото: Stellantis

Дизайн Jeep Compass 2025

Новий Jeep Compass став виразнішим і брутальнішим на вигляд. У його зовнішності стало більше рубаних поверхонь, колісні арки розширені, а бампери стали масивнішими. Фірмова радіаторна решітка Jeep поєднується з продовгуватими фарами. Ліхтарі з Х-подібною графікою з’єднані діодною смугою. Представили і позашляховий варіант Overland із агресивнішим дизайном передньої частини.

Jeep Compass Overland Фото: Stellantis

Кросовер Jeep Compass 2025 збудований на сучасній платформі Stellantis STLA Medium, яку також використовують Citroen C5 Aircross, Opel Grandland, Peugeot 3008 і 5008. Авто підросло до 4550 мм у довжину та 1928 мм у ширину при колісній базі в 2795 мм.

Салон і комплектація Jeep Compass 2025

В інтер’єрі Jeep Compass покращили матеріали оздоблення. Кросовер отримав цифровий щиток приладів та великий 16-дюймовий тачскрін, доступна і проєкція на лобове скло.

Новий Jeep Compass став просторішим – на другому ряді місця для ніг на 55 мм більше, а об’єм багажника зріс до 550 л.

У салоні встановили 16-дюймовий тачскрін Фото: Stellantis

Модель вийде на ринок у виконанні First Edition із матричними фарами, 20-дюймовими дисками, підігрівом сидінь, камерою, парктроніком, електроприводом дверей багажника та набором систем безпеки. Серед опцій – панорамний дах, система напівавтономного руху, вентиляція і масаж крісел.

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Новий Jeep Compass, характеристики

Усі представлені версії Jeep Compass 2025 є електрифікованими. Найдоступнішим є 1,2-літровий 145-сильний варіант із "м’якою" гібридною установкою, також з’явився 195-сильний плагін-гібрид із 1,6-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромотором.

Салон став просторішим Фото: Stellantis

Уперше в лінійці з’явилися електромобілі Jeep Compass. Передньопривідний 213-сильний варіант отримав батарею на 74 кВт∙год і здатен проїхати 500 км без підзарядки.

Повнопривідна версія на 375 к. с. оснащена батареєю ємністю 98 кВт∙год, а її запас ходу становить 650 км. Швидка (потужністю 160 кВт) зарядка на 80% займає 30 хвилин.

Об'єм багажника становить 550 л Фото: Stellantis

Jeep Compass зберігає непогані позашляхові якості. Його кліренс становить 200 мм, кут в’їзду – 27°, а з’їзду – 31°. Кросовер здатен долати броди глибиною на 470 мм. Також є набір режимів для різних типів дорожнього покриття.

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