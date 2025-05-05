Із двигуном Volvo: новий Renault Koleos 2025 виходить на світовий ринок (фото)

Стартують глобальні продажі кросовера Renault Koleos третього покоління. Експортна модель спочатку буде доступна в бензиновій версії із турбомотором Volvo, але очікується і гібрид.

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Про новий Renault Koleos розповіли на офіційному сайті автовиробника.

Кросовер Renault Koleos третьої генерації дебютував торік у Південній Кореї і до недавнього часу продавався лише в цій країні (його випускають на колишньому підприємстві Samsung Motors). Примітно, що там модель називають Grand Koleos, а от глобальна версія зберегла назву Koleos.

Кросовер виходить на світовий ринок із 210-сильним турбомотором Фото: Renault

Спочатку експорт планується в країни Близького Сходу, а потім географію моделі поступово розширятимуть. Примітно, що її попередника досі випускають.

Варто зазначити, що новий Renault Koleos не є абсолютно новою моделлю — у його основі лежить китайський кросовер Geely Monjaro, який представлений в Україні. Утім, більшість кузовних панелей у нього нові. 4,7-метрове авто суттєво відрізняється від попередника зовні — у нього гранчастий дизайн із широкою решіткою радіатора.

На передній панелі встановили три дисплеї Фото: Renault

У салоні Renault Koleos 2025 встановили одразу три дисплеї на передній панелі. Об’єм багажника становить 562–2034 л.

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Новий Renault Koleos доволі багато оснащений — є тризонний клімат-контроль, проєкція на лобове скло, аудіосистема Bose, камери кругового огляду, паркувальний автопілот, адаптивний круїз-контроль, набір систем безпеки.

Салон Renault Koleos став просторішим Фото: Renault

Спочатку експортний кросовер Renault Koleos комплектуватимуть виключно 2,0-літровим бензиновим турбомотором Volvo на 210 сил і 8-ступінчастим автоматом. Середня витрата пального складає 6,9 л/100 км, а привід може бути переднім або повним. Пізніше на глобальному ринку повинен з’явитися 245-сильний гібрид із витратою 4,3 л на 100 км.

До речі, нещодавно дебютував молодший брат Koleos — новий Renault Austral 2025.

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