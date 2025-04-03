Стильний побратим Qashqai: презентовано кросовер Renault з витратою 4,7 л/100 км (фото)

Презентовано новий кросовер Renault Austral. Модель пройшла планову модернізацію і надійде в продаж в Європі вже цієї весни.

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Подробиці оновленої моделі розкрили на офіційному сайті Renault.

Кросовер Renault Austral випускають із 2022 року і він прийшов на зміну моделі Kadjar. Платформу для нього запозичили в Nissan Qashqai.

Ззаду оновили ліхтарі Фото: Renault

Як і старший брат Renault Espace, кросовер змінився в дусі флагманської моделі Rafale. Новий Renault Austral отримав ширшу решітку радіатора, агресивніший бампер з більшим повітрозабірником та нові фари з "іклами" ходових вогнів. Ззаду оновили ліхтарі.

Салон Renault Austral 2026 змінився менше – кросовер зберіг два великих дисплеї на передній панелі та незвичний важіль КПП. Усередині покращили оздоблення та посилили шумоізоляцію, а також замінили передні сидіння.

У салоні встановили нові передні сидіння Фото: Renault

Задні крісла Renault Austral мають горизонтальне регулювання (з діапазоном 16 см) та змінний кут нахилу спинок. Об’єм багажника становить 555-1761 л в стандартній версії та 527-1736 л – в E-Tech.

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Новий кросовер Renault Austral дебютував у двох модифікаціях. 1,3-літровий бензиновий турбомотор на 160 к. с. із "м’якою" гібридною установкою витрачає в середньому 6,2 л/100 км і дозволяє стартувати до 100 км/год за 9 с.

Топова 200-сильна версія E-Tech витрачає 4,7 л на 100 км Фото: Renault

Альтернатива – 200-сильний гібрид Renault Austral E-Tech з 1,2-літровим турбодвигуном та парою електромоторів. Він швидкий (8,4 с до сотні) та економічніший – 4,7 л/100 км. Усі версії моделі передньопривідні, а за доплату доступні керовані задні колеса.

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