Стильный собрат Qashqai: презентован кроссовер Renault с расходом 4,7 л/100 км (фото)

Презентован новый кроссовер Renault Austral. Модель прошла плановую модернизацию и поступит в продажу в Европе уже этой весной.

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Подробности обновленной модели раскрыли на официальном сайте Renault.

Кроссовер Renault Austral выпускается с 2022 года и пришел на смену модели Kadjar. Платформу для него позаимствовали у Nissan Qashqai.

Сзади обновили фонари Фото: Renault

Как и старший брат Renault Espace, кроссовер изменился в духе флагманской модели Rafale. Новый Renault Austral получил более широкую решетку радиатора, более агрессивный бампер с более крупным воздухозаборником и новые фары с "клыками" ходовых огней. Сзади обновили фонари.

Салон Renault Austral 2026 изменился меньше — кроссовер сохранил два больших дисплея на передней панели и необычный рычаг КПП. Внутри улучшили отделку и усилили шумоизоляцию, а также заменили передние сиденья.

В салоне установили новые передние сиденья Фото: Renault

Задние кресла Renault Austral имеют горизонтальную регулировку (с диапазоном 16 см) и переменный угол наклона спинок. Объем багажника составляет 555-1761 л в стандартной версии и 527-1736 л — в E-Tech.

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Новый кроссовер Renault Austral дебютировал в двух модификациях. 1,3-литровый бензиновый турбомотор на 160 л. с. с "мягкой" гибридной установкой расходует в среднем 6,2 л/100 км и позволяет стартовать до 100 км/ч за 9 с.

Топовая 200-сильная версия E-Tech расходует 4,7 л на 100 км Фото: Renault

Альтернатива — 200-сильный гибрид Renault Austral E-Tech с 1,2-литровым турбодвигателем и парой электромоторов. Он быстрый (8,4 с до сотни) и более экономичный — 4,7 л/100 км. Все версии модели переднеприводные, а за доплату доступны управляемые задние колеса.

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