Renault возвращает на рынок популярную недорогую модель с дизелем (фото)

Дизельный Renault Megane Sedan не претерпел изменений. Модель оснащена проверенным 1,5-литровым двигателем на 115 сил и расходует в среднем 4,7 л на 100 км.

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Седан Renault Megane возвращают на рынок. Ранее в продаже вновь появилась бензиновая версия модели, а теперь предложили и дизельный вариант. Первой страной, где он появился, стала Польша — там седан стоит 113 900 злотых (27 000 евро). Об этом сообщается на сайте Renault.

Renault Megane Sedan предыдущего поколения с двигателями внутреннего сгорания прекратили продавать в Европе несколько лет назад, ведь дебютировала новая генерация модели, которая стала электрокаром. Однако седан продолжили выпускать в Турции и теперь постепенно возвращают в продажу в других странах.

Дизельный Renault Megane расходует 4,7 л/100 км в смешанном цикле Фото: Renault

Седан Renault Megane 2025 совсем не изменился. Это точно такая же модель, которая в свое время побывала на тесте Фокуса.

Дизельный вариант модели сохранил проверенный 1,5-литровый двигатель Renault K9K на 115 л.с. и доступен исключительно с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Средний расход топлива составляет 4,7 л/100 км.

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Базовая комплектация Renault Megane 2025 включает цифровую панель приборов, двухзонный климат-контроль, камеру, парктроник, 7-дюймовый тачскрин, а также системы автоматического торможения и контроля полосы движения.

Модель не претерпела изменений снаружи и внутри Фото: Renault

Более дорогая версия Renault Megane Sedan добавляет полностью диодные фары, больший 9,3-дюймовый дисплей, адаптивный круиз-контроль, системы распознавания дорожных знаков и усталости водителя.

Кстати, недавно дебютировал новый Renault Espace 2025. Теперь это электрифицированный семейный кроссовер с запасом хода 1100 км.

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