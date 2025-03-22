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Renault повертає на ринок популярну недорогу модель із дизелем (фото)

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Фото: Renault | Дизельний Renault Megane Sedan повернули в продаж

Дизельний Renault Megane Sedan не зазнав змін. Модель оснащена перевіреним 1,5-літровим двигуном на 115 сил і витрачає в середньому 4,7 л на 100 км.

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Седан Renault Megane повертають на ринок. Раніше у продажі знову з’явилася бензинова версія моделі, а тепер запропонували і дизельний варіант. Першою країною, де він з’явився, стала Польща – там седан коштує 113 900 злотих (27 000 євро). Про це повідомляється на сайті Renault.

Renault Megane Sedan попереднього покоління із двигунами внутрішнього згоряння припинили продавати в Європі кілька років тому, адже дебютувала нова генерація моделі, яка стала електрокаром. Однак седан продовжили випускати в Туреччині й тепер поступово повертають у продаж в інших країнах.

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Дизельний Renault Megane витрачає 4,7 л/100 км у змішаному циклі
Фото: Renault

Седан Renault Megane 2025 зовсім не змінився. Це точно така ж модель, яка свого часу побувала на тесті Фокусу.

Дизельний варіант моделі зберіг перевірений 1,5-літровий двигун Renault K9K на 115 к. с. і доступний виключно з 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями. Середня витрата пального становить 4,7 л/100 км.

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Базова комплектація Renault Megane 2025 включає цифрову панель приладів, двозонний клімат-контроль, камеру, парктронік, 7-дюймовий тачскрін, а також системи автоматичного гальмування та контролю смуги руху.

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Модель не зазнала змін зовні та всередині
Фото: Renault

Дорожча версія Renault Megane Sedan додає повністю діодні фари, більший 9,3-дюймовий дисплей, адаптивний круїз-контроль, системи розпізнавання дорожніх знаків та втоми водія.

До речі, нещодавно дебютував новий Renault Espace 2025. Тепер це електрифікований сімейний кросовер із запасом ходу 1100 км.

Також Фокус розповідав про найшвидший і найдорожчий Renault потужністю 540 сил.