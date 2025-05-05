С двигателем Volvo: новый Renault Koleos 2025 выходит на мировой рынок (фото)

Стартуют глобальные продажи кроссовера Renault Koleos третьего поколения. Экспортная модель сначала будет доступна в бензиновой версии с турбомотором Volvo, но ожидается и гибрид.

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О новом Renault Koleos рассказали на официальном сайте автопроизводителя.

Кроссовер Renault Koleos третьей генерации дебютировал в прошлом году в Южной Корее и до недавнего времени продавался только в этой стране (его выпускают на бывшем предприятии Samsung Motors). Примечательно, что там модель называют Grand Koleos, а вот глобальная версия сохранила название Koleos.

Кроссовер выходит на мировой рынок с 210-сильным турбомотором Фото: Renault

Сначала экспорт планируется в страны Ближнего Востока, а затем географию модели постепенно будут расширять. Примечательно, что ее предшественник до сих пор выпускается.

Стоит отметить, что новый Renault Koleos не является абсолютно новой моделью — в его основе лежит китайский кроссовер Geely Monjaro, который представлен в Украине. Впрочем, большинство кузовных панелей у него новые. 4,7-метровое авто существенно отличается от предшественника внешне — у него граненый дизайн с широкой решеткой радиатора.

На передней панели установили три дисплея Фото: Renault

В салоне Renault Koleos 2025 установили сразу три дисплея на передней панели. Объем багажника составляет 562–2034 л.

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Новый Renault Koleos довольно богато оснащен — есть трехзонный климат-контроль, проекция на лобовое стекло, аудиосистема Bose, камеры кругового обзора, парковочный автопилот, адаптивный круиз-контроль, набор систем безопасности.

Салон Renault Koleos стал просторнее Фото: Renault

Изначально экспортный кроссовер Renault Koleos будет комплектоваться исключительно 2,0-литровым бензиновым турбомотором Volvo на 210 сил и 8-ступенчатым автоматом. Средний расход топлива составляет 6,9 л/100 км, а привод может быть передним или полным. Позже на глобальном рынке должен появиться 245-сильный гибрид с расходом 4,3 л на 100 км.

Кстати, недавно дебютировал младший брат Koleos — новый Renault Austral 2025.

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