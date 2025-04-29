Курс — на электрификацию: представлен новый Renault Trafic 2026 (фото)
Во Франции дебютировало новое коммерческое семейство Renault Trafic. Оно теперь насчитывает три родственные модели и все они являются электрическими.
О новом Renault Trafic E-Tech и его собратьях Goelette и Estafette рассказали на официальном сайте французского автопроизводителя.
Коммерческие электромобили Renault относятся к новой линейке Flexis, которую разработали совместно с Volvo. Их продажи стартуют в середине 2026 года.
Легкие электрические грузовики Renault отличаются футуристическим дизайном с массивными бамперами и высоко посаженными фарами. В основе авто лежит новая модульная платформа Software Defined Vehicle типа "скейтборд", которая позволяет создавать модели различных размеров и назначения.
В частности, фургон Renault Trafic и "голое" шасси Goelette доступны в вариантах L1 (4,87 м) и L2 (5,27 м), а вот вариант с высокой (2,6 м) крышей Estafette предлагают только в исполнении L2. Ширина всех трех авто одинаковая — 1,92 м. Объем грузового отсека Renault Trafic 2026 составляет 5,1-5,8 куб. м, а Estafette — 9,2 кубометра.
В салоне коммерческих Renault установили цифровую панель приборов и 12-дюймовый портретный тачскрин. Мультимедийная система создана на базе Google Android, также будет доступно специальное мобильное приложение, которое позволит дистанционно управлять рядом функций авто.Важно
Электромобили Renault Trafic, Goelette и Estafette оснащены мотором на 204 л.с. и 345 Н∙м и будут доступны в версиях с запасом хода 350 и 450 км.
800-вольтовое электрооборудование позволяет быструю зарядку на 80% за 20 минут. Также есть функция двунаправленной зарядки — можно питать от авто электроприборы.
Кстати, недавно в Украину привезли первый электрический грузовик.
Также Фокус писал о новом кроссовере Renault с расходом 4,7 л/100 км.