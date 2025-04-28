В Украину привезли первый электрический грузовик: подробности и фото

В Украине появился грузовик Sany Jiangshan EV550. Это первый электрический седельный тягач на нашем рынке.

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Об этом сообщает информационно-аналитическая группа Auto-Consulting.

Новый Sany Jiangshan EV550 — трехосный седельный тягач из Китая снаряженной массой 12,4-12,8 тонны. Внешне он мало отличается от дизельных аналогов и не настолько футуристичен, как, к примеру, грузовой электромобиль Tesla Semi.

Грузовик получил 551-сильную установку

Седельный тягач Sany Jiangshan EV550 оснащен силовой установкой на 551 л.с. (405 кВт) и 2400 Н∙м. Максимальная скорость составляет 89 км/ч, а общая масса автопоезда составляет 75 тонн.

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На выбор предлагаются аккумуляторные батареи емкостью 282, 350 и 423 кВт∙ч, а запас хода превышает 240 км. Грузовой электромобиль Sany Jiangshan EV550 поддерживает скоростную зарядку с силой тока 400А. В таком режиме пополнить заряд на 60% можно за 30 минут, а на 90% — за час. Кроме того, предусмотрена возможность быстрой замены батареи всего за 5 минут.

Грузовик получил цифровой щиток приборов и портретный тачскрин

Комплектация Sany Jiangshan EV550 включает цифровую панель приборов, 12-дюймовый портретный тачскрин, кондиционер, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и контроля полосы движения.

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