Новый Mercedes Vito стал электромобилем с запасом хода 480 км (фото)

Линейку Mercedes Vito 2025 пополнила новая электрическая модификация с большой батареей. Коммерческая модель поступает в продажу в Европе по цене от 46 тыс. евро.

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Подробности электрического фургона раскрыли на официальном сайте Mercedes-Benz.

Фургон предлагается в двух вариантах по длине Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes eVito оснастили увеличенной аккумуляторной батареей емкостью 90 кВт∙ч от модели EQV. Запас хода вырос до 480 км. Электрокар поддерживает быструю зарядку мощностью до 110 кВт: в таком режиме пополнить заряд на 80% можно за 40 минут.

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Электромобиль Mercedes Vito с большой батареей доступен с моторами пиковой мощностью 115 и 204 л. с. Сначала на рынок вывели модель в грузовом исполнении.

Фургон Mercedes eVito выпускается в модификациях длиной 5160 и 5390 мм с объемом грузового отсека до 6,6 куб. м. Грузоподъемность авто составляет 714 и 582 кг, соответственно.

Электрическая модель богато оснащена Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes eVito довольно богато оснащен — получил 10,25-дюймовый сенсорный дисплей, бесключевой доступ, круиз-контроль, камеру заднего вида, датчики света и дождя, системы автоматического торможения, удержания в полосе движения, распознавания дорожных знаков, контроля "слепых" зон и усталости водителя.

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