Роскошь за $500 000: Mercedes Sprinter превратили во внедорожный автодом со спа (видео)

Автодом Mothership 5 на базе Mercedes Sprinter подготовлен к бездорожью. В его роскошном салоне есть кровати, кухня и паровой душ с функцией спа.

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Американский производитель домов на колесах Mothership Vans презентовал новую модель 5. Роскошный внедорожный автодом за $499 000 создали на базе Mercedes Sprinter. Об этом пишет сайт Autoevolution.

Mercedes Sprinter часто используют для создания домов на колесах. Для Mothership 5 за основу взяли полноприводный Mercedes Sprinter 3500XD 170 EXT 2023 года, которому увеличили клиренс на 50 мм и усилили подвеску.

К тому же автодом Mercedes получил внедорожные шины BFGoodrich All-Terrain KO2, дополнительную оптику, лебедку и шноркель для форсирования водных преград. Его крыша поднимается, а сзади прикрепили дополнительный багажник. Также можно разложить навес.

Во внутренней отделке использованы дорогие материалы Фото: скриншот / YouTube

Однако наибольшие изменения претерпел интерьер Mothership 5. В отделке использовали кожу, алькантару, а также балтийскую березу и декоративный камень.

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Автодом Mercedes Sprinter рассчитан на шесть человек. Внутри установили две двуспальные кровати и раскладные диваны. В гостиной появились стол и 27-дюймовый монитор, есть и интернет Starlink.

Автодом получил паровой душ со спа Фото: скриншот / YouTube Салон рассчитан на 6 спальных мест Фото: скриншот / YouTube

На кухне есть раковина, индукционная плита, холодильник, микроволновая печь и много различных шкафов и ящиков. "Фишкой" Mothership 5 является паровой душ с функцией спа.

Mercedes Sprinter оснастили баком на 190 л воды, а также дополнительным аккумулятором на 12 кВт∙ч и инвертором. На крыше установили солнечные батареи.

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