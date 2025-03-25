Розкіш за $500 000: Mercedes Sprinter перетворили на позашляховий автодім зі спа (відео)

Автодім Mothership 5 на базі Mercedes Sprinter підготовлений до бездоріжжя. У його розкішному салоні є ліжка, кухня та паровий душ із функцією спа.

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Американський виробник будинків на колесах Mothership Vans презентував нову модель 5. Розкішний позашляховий автодім за $499 000 створили на базі Mercedes Sprinter. Про це пише сайт Autoevolution.

Mercedes Sprinter часто використовують для створення будинків на колесах. Для Mothership 5 за основу взяли повнопривідний Mercedes Sprinter 3500XD 170 EXT 2023 року, якому збільшили кліренс на 50 мм та посилили підвіску.

До того ж автодім Mercedes отримав позашляхові шини BFGoodrich All-Terrain KO2, додаткову оптику, лебідку і шноркель для форсування водних перешкод. Його дах піднімається, а ззаду прикріпили додатковий багажник. Також можна розкласти навіс.

У внутрішньому оздобленні викорстані дорогі матеріали Фото: скриншот / YouTube

Проте найбільших змін зазнав інтер’єр Mothership 5. В оздобленні використали шкірку, алькантару, а також балтійську березу і декоративний камінь.

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Автодім Mercedes Sprinter розрахований на шість осіб. Усередині встановили два двоспальних ліжка та розкладні дивани. У вітальні з’явилися стіл та 27-дюймовий монітор, є й інтернет Starlink.

Автодім отримав паровий душ зі спа Фото: скриншот / YouTube Салон розрахований на 6 спальних місць Фото: скриншот / YouTube

На кухні є раковина, індукційна плита, холодильник, мікрохвильова піч та чимало різних шаф і шухляд. "Фішкою" Mothership 5 є паровий душ із функцією спа.

Mercedes Sprinter оснастили баком на 190 л води, а також додатковим акумулятором на 12 кВт∙год та інвертором. На даху встановили сонячні батареї.

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