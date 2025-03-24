Революціонер у комерційному сегменті: Mercedes-Benz Sprinter святкує 30-річчя (фото)

За 30 років виготовлено 5 мільйонів Mercedes Sprinter. Саме ця модель принесла у сегмент LCV такі інновації, як ABS, ESP та системи активної безпеки.

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Цієї весни 30-річчя відзначає одна з найпопулярніших комерційних моделей сучасності – Mercedes-Benz Sprinter. Вона принесла низку інновацій у сегмент LCV та запровадила нові стандарти в цьому класі. До ювілею у Берліні навіть створили спеціальну експозицію Sprinter City, повідомляє офіційний сайт Mercedes.

Перший Mercedes Sprinter 1995 року Фото: Mercedes-Benz

Історія Mercedes Sprinter бере початок у першій половині 90-х, коли німецький автогігант взявся створити наступника вдалої комерційної моделі T1/TN. Розробники вирішили зробити ставку на технології.

Для свого часу Mercedes Sprinter мав непогану аеродинаміку Фото: Mercedes-Benz

Перший Mercedes Sprinter дебютував у березні 1995 року і одразу вразив інноваціями, які до того не бачили в комерційних авто. Порівняно із попередником суттєво покращили аеродинаміку, встановили дискові гальма усіх коліс із ABS, а за доплату пропонували водійську подушку безпеки та трекшн-контроль (вони стали стандартними із 2000 року). Для сегменту LCV це була революція.

Mercedes Sprinter першим у своєму класі отримав ABS, ESP і подушки безпеки Фото: Mercedes-Benz

Звісно, ж Mercedes Sprinter мав дуже широку палітру версій. Можна було обрати пасажирський мікроавтобус, вантажний фургон чи голе шасі, на яке встановлювалися різноманітні модулі від Mercedes чи сторонніх виробників. З’явилися навіть сідельні тягачі Sprinter.

Палітра версій Mercedes Sprinter завжди була широкою і різноманітною Фото: Mercedes-Benz

Були доступні варіанти різної довжини (колісною базою 3000-40250 мм) та висоти повною масою 2,6-3,5 тонни. Пропонували бензинові та дизельні двигуни потужністю від 79 до 156 сил, а за доплату можна було обрати автоматичну КПП та повний привід.

Mercedes Sprinter другого покоління Фото: Mercedes-Benz

Прогресивність конструкції оцінили і новий Mercedes Sprinter отримав нагороду, як краща комерційна модель 1995 року. Утім, у Штутгарті не почивали на лаврах і постійно вдосконалювали авто. Приміром, із 2002 року Mercedes Sprinter отримали систему стабілізації ESP та бічні подушки безпеки.

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Варто згадати і братів-близнюків Mercedes-Benz Sprinter – Volkswagen LT другого покоління, а також американські Dodge Sprinter та Freightliner Sprinter.

Повна маса Mercedes Sprinter другої генерації могла сягати 5,5 тонни Фото: Mercedes-Benz

У 2006 році дебютував новий Mercedes Sprinter другої генерації. Лінійка моделі стала ще ширшою, а вантажопідйомність збільшили – з’явилися варіанти повною масою 5-5,5 т. Можна було обрати не лише фургон, вантажівку чи маршрутне таксі, а й дім на колесах чи розкішний бізнес-шатл.

Mercedes-Benz Sprinter третього покоління у вантажному виконанні Фото: Mercedes-Benz

Поступово ESP стала стандартною для всіх Mercedes-Benz Sprinter, а з 2013 року запропонували технологію протидії боковому вітру Crosswind Assist. Також варто відзначити появу економічного варіанта BlueTech Efficiency із системою глушіння мотора на зупинках.

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Із 2018 року у виробництві перебуває третя генерація Mercedes Sprinter, яка стала ще прогресивнішою. Модель отримала мультимедійну систему MBUX, набір систем активної безпеки та адаптивний круїз-контроль Distronic. Потужність топової версії зросла до 190 сил.

Вантажний Mercedes Sprinter Фото: Mercedes-Benz

Уперше Mercedes Sprinter стало можливо замовити не лише із заднім чи повним, але й із переднім приводом. До того ж, з’явився електромобіль Mercedes eSprinter, який пропонують у кількох варіантах потужністю до 204 к. с. та із запасом ходу до 475 км.

Електромобіль Mercedes eSprinter Фото: Mercedes-Benz

Зараз комерційна модель представлена у 130 країнах світу. У 2025 році випустять п’ятимільйонний Mercedes Sprinter.

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