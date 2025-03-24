Революционер в коммерческом сегменте: Mercedes-Benz Sprinter празднует 30-летие (фото)

За 30 лет изготовлено 5 миллионов Mercedes Sprinter. Именно эта модель принесла в сегмент LCV такие инновации, как ABS, ESP и системы активной безопасности.

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Этой весной 30-летие отмечает одна из самых популярных коммерческих моделей современности — Mercedes-Benz Sprinter. Она принесла ряд инноваций в сегмент LCV и ввела новые стандарты в этом классе. К юбилею в Берлине даже создали специальную экспозицию Sprinter City, сообщает официальный сайт Mercedes.

Первый Mercedes Sprinter 1995 года Фото: Mercedes-Benz

История Mercedes Sprinter берет начало в первой половине 90-х, когда немецкий автогигант взялся создать преемника удачной коммерческой модели T1/TN. Разработчики решили сделать ставку на технологии.

Для своего времени Mercedes Sprinter имел неплохую аэродинамику Фото: Mercedes-Benz

Первый Mercedes Sprinter дебютировал в марте 1995 года и сразу поразил инновациями, которые до того не видели в коммерческих авто. По сравнению с предшественником существенно улучшили аэродинамику, установили дисковые тормоза всех колес с ABS, а за доплату предлагали водительскую подушку безопасности и трекшн-контроль (они стали стандартными с 2000 года). Для сегмента LCV это была революция.

Mercedes Sprinter первым в своем классе получил ABS, ESP и подушки безопасности Фото: Mercedes-Benz

Конечно, Mercedes Sprinter имел очень широкую палитру версий. Можно было выбрать пассажирский микроавтобус, грузовой фургон или голое шасси, на которое устанавливались различные модули от Mercedes или сторонних производителей. Появились даже седельные тягачи Sprinter.

Палитра версий Mercedes Sprinter всегда была широкой и разнообразной Фото: Mercedes-Benz

Были доступны варианты различной длины (колесной базой 3000-40250 мм) и высоты полной массой 2,6-3,5 тонны. Предлагали бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 79 до 156 сил, а за доплату можно было выбрать автоматическую КПП и полный привод.

Mercedes Sprinter второго поколения Фото: Mercedes-Benz

Прогрессивность конструкции оценили и новый Mercedes Sprinter получил награду, как лучшая коммерческая модель 1995 года. Впрочем, в Штутгарте не почивали на лаврах и постоянно совершенствовали авто. К примеру, с 2002 года Mercedes Sprinter получили систему стабилизации ESP и боковые подушки безопасности.

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Стоит вспомнить и братьев-близнецов Mercedes-Benz Sprinter — Volkswagen LT второго поколения, а также американские Dodge Sprinter и Freightliner Sprinter.

Полная масса Mercedes Sprinter второй генерации могла достигать 5,5 тонны Фото: Mercedes-Benz

В 2006 году дебютировал новый Mercedes Sprinter второй генерации. Линейка модели стала еще шире, а грузоподъемность увеличили — появились варианты полной массой 5-5,5 т. Можно было выбрать не только фургон, грузовик или маршрутное такси, но и дом на колесах или роскошный бизнес-шаттл.

Mercedes-Benz Sprinter третьего поколения в грузовом исполнении Фото: Mercedes-Benz

Постепенно ESP стала стандартной для всех Mercedes-Benz Sprinter, а с 2013 года предложили технологию противодействия боковому ветру Crosswind Assist. Также стоит отметить появление экономичного варианта BlueTech Efficiency с системой глушения мотора на остановках.

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С 2018 года в производстве находится третья генерация Mercedes Sprinter, которая стала еще более прогрессивной. Модель получила мультимедийную систему MBUX, набор систем активной безопасности и адаптивный круиз-контроль Distronic. Мощность топовой версии выросла до 190 сил.

Грузовой Mercedes Sprinter Фото: Mercedes-Benz

Впервые Mercedes Sprinter стало возможно заказать не только с задним или полным, но и с передним приводом. К тому же, появился электромобиль Mercedes eSprinter, который предлагается в нескольких вариантах мощностью до 204 л. с. и с запасом хода до 475 км.

Электромобиль Mercedes eSprinter Фото: Mercedes-Benz

Сейчас коммерческая модель представлена в 130 странах мира. В 2025 году выпустят пятимиллионный Mercedes Sprinter.

Между прочим, в этом году свой юбилей празднует и Audi Quattro, который популяризировал полный привод на легковых авто.

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