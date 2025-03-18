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Авто

Немецкое качество: обнаружен Mercedes E-Class с пробегом более 800 000 км (видео)

Mercedes E-Class, Mercedes E-Class W210, универсал Mercedes, Mercedes E320, Mercedes E320
Фото: скриншот/YouTube | Mercedes E-Class проехал 873 тыс. км

Универсал Mercedes E-Class W210 активно эксплуатировали, однако регулярно обслуживали, поэтому автомобиль неплохо сохранился.

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Универсал Mercedes-Benz E-Class 2002 года продемонстрировал завидную надежность. Авто проехало более 800 тыс. км и до сих пор находится в неплохом состоянии. О нем рассказали в видео на Youtube-канале TFLClassics.

Если точнее, то пробег Mercedes E-Class W210 составляет 873 тыс. км. Нынешний владелец приобрел универсал всего за 918 долларов.

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Предыдущие владельцы заботились о Mercedes E-Class и регулярно его обслуживали, поэтому состояние авто очень неплохое. На кузове местами видны пятна ржавчины в местах повреждений от гравия, однако в целом он хорошо сохранился.

Mercedes E-Class W210, Mercedes E-Class, универсал Mercedes, Mercedes E320, Mercedes E320 Fullscreen
Универсал регулярно обслуживался
Фото: скриншот/YouTube

В салоне Mercedes E-Class W210 кожаная отделка в хорошем состоянии, ведь прикрыто чехлами. Электропривод и подогрев сидений работают. Кроме того, универсал оснащен люком и третьим рядом кресел в багажнике.

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салон Mercedes E-Class, Mercedes E-Class W210, универсал Mercedes, Mercedes E320, Mercedes E320 Fullscreen
Отделка салона неплохо сохранилась
Фото: скриншот/YouTube

У автомобиля разряжен аккумулятор, однако когда его "прикурили", то двигатель завелся. На панели приборов высвечиваются сообщения о неисправности ABS, ESP и усилителя руля, но универсал Mercedes E-Class без проблем передвигается своим ходом.

багажник мерседес е-класс, Mercedes E-Class, Mercedes E-Class W210, универсал Mercedes, Mercedes E320 Fullscreen
В багажнике установлен третий ряд кресел
Фото: скриншот/YouTube

Это авто в версии Mercedes E320 4Matic оснащено 3,2-литровым 224-сильным V6, 5-ступенчатым автоматом и полным приводом. Универсал планируют отремонтировать.

Кстати, недавно презентовали новый Mercedes CLA, который впервые получил электрическую версию.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве засветился редкий лимузин Mercedes.

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