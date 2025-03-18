Німецька якість: виявлено Mercedes E-Class із пробігом понад 800 000 км (відео)

Універсал Mercedes E-Class W210 активно експлуатували, проте регулярно обслуговували, тому автомобіль непогано зберігся.

Related video

Універсал Mercedes-Benz E-Class 2002 року продемонстрував завидну надійність. Авто проїхало понад 800 тис. км і досі перебуває в непоганому стані. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі TFLClassics.

Якщо точніше, то пробіг Mercedes E-Class W210 становить 873 тис. км. Нинішній власник придбав універсал усього за 918 доларів.

Важливо

Старий універсал Mercedes W124 пішов із молотка за ціною нового "Гелендвагена" (фото)

Попередні власники дбали про Mercedes E-Class і регулярно його обслуговували, тому стан авто дуже непоганий. На кузові місцями видно плями іржі в місцях пошкоджень від гравію, проте загалом він добре зберігся.

Універсал регулярно обслуговували Фото: скриншот/YouTube

У салоні Mercedes E-Class W210 шкіряне оздоблення в гарному стані, адже прикрите чохлами. Електропривід та підігрів сидінь працюють. Крім того, універсал оснащений люком та третім рядом крісел у багажнику.

Оздоблення салону непогано збереглося Фото: скриншот/YouTube

В автомобіля розряджений акумулятор, проте коли його "прикурили", то двигун завівся. На панелі приладів висвічуються повідомлення про несправність ABS, ESP та підсилювача керма, але універсал Mercedes E-Class без проблем пересувається своїм ходом.

У багажнику встановлено третій ряд крісел Фото: скриншот/YouTube

Це авто у версії Mercedes E320 4Matic оснащене 3,2-літровим 224-сильним V6, 5-ступінчастим автоматом та повним приводом. Універсал планують відремонтувати.

До речі, нещодавно презентували новий Mercedes CLA, який вперше отримав електричну версію.

Також Фокус розповідав, що в Києві засвітився рідкісний лімузин Mercedes.