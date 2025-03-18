Німецька якість: виявлено Mercedes E-Class із пробігом понад 800 000 км (відео)
Універсал Mercedes E-Class W210 активно експлуатували, проте регулярно обслуговували, тому автомобіль непогано зберігся.
Універсал Mercedes-Benz E-Class 2002 року продемонстрував завидну надійність. Авто проїхало понад 800 тис. км і досі перебуває в непоганому стані. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі TFLClassics.
Якщо точніше, то пробіг Mercedes E-Class W210 становить 873 тис. км. Нинішній власник придбав універсал усього за 918 доларів.Важливо
Попередні власники дбали про Mercedes E-Class і регулярно його обслуговували, тому стан авто дуже непоганий. На кузові місцями видно плями іржі в місцях пошкоджень від гравію, проте загалом він добре зберігся.
У салоні Mercedes E-Class W210 шкіряне оздоблення в гарному стані, адже прикрите чохлами. Електропривід та підігрів сидінь працюють. Крім того, універсал оснащений люком та третім рядом крісел у багажнику.
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В автомобіля розряджений акумулятор, проте коли його "прикурили", то двигун завівся. На панелі приладів висвічуються повідомлення про несправність ABS, ESP та підсилювача керма, але універсал Mercedes E-Class без проблем пересувається своїм ходом.
Це авто у версії Mercedes E320 4Matic оснащене 3,2-літровим 224-сильним V6, 5-ступінчастим автоматом та повним приводом. Універсал планують відремонтувати.
До речі, нещодавно презентували новий Mercedes CLA, який вперше отримав електричну версію.
Також Фокус розповідав, що в Києві засвітився рідкісний лімузин Mercedes.
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