Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Німецька якість: виявлено Mercedes E-Class із пробігом понад 800 000 км (відео)

Mercedes E-Class, Mercedes E-Class W210, універсал Mercedes, Mercedes E320
Фото: скриншот/YouTube | Mercedes E-Class проїхав 873 тис. км

Універсал Mercedes E-Class W210 активно експлуатували, проте регулярно обслуговували, тому автомобіль непогано зберігся.

Related video

Універсал Mercedes-Benz E-Class 2002 року продемонстрував завидну надійність. Авто проїхало понад 800 тис. км і досі перебуває в непоганому стані. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі TFLClassics.

Якщо точніше, то пробіг Mercedes E-Class W210 становить 873 тис. км. Нинішній власник придбав універсал усього за 918 доларів.

Важливо
Старий універсал Mercedes W124 пішов із молотка за ціною нового "Гелендвагена" (фото)
Старий універсал Mercedes W124 пішов із молотка за ціною нового "Гелендвагена" (фото)

Попередні власники дбали про Mercedes E-Class і регулярно його обслуговували, тому стан авто дуже непоганий. На кузові місцями видно плями іржі в місцях пошкоджень від гравію, проте загалом він добре зберігся.

Mercedes E-Class W210, Mercedes E-Class, універсал Mercedes, Mercedes E320 Fullscreen
Універсал регулярно обслуговували
Фото: скриншот/YouTube

У салоні Mercedes E-Class W210 шкіряне оздоблення в гарному стані, адже прикрите чохлами. Електропривід та підігрів сидінь працюють. Крім того, універсал оснащений люком та третім рядом крісел у багажнику.

Читати також

Без НАТО, зброї та двох областей: якими будуть вимоги Путіна для 30-денного перемир'я

"Повинні враховувати реальність": в США розповіли, як повернуть окуповані РФ території України

Франція хоче Статую Свободи назад: депутат зажадав від США повернути знаменитий подарунок

"Чеченці в основному": через ракетний удар ЗСУ під завалами опинились кадирівці, — перехоплення ГУР

салон Mercedes E-Class, Mercedes E-Class W210, універсал Mercedes, Mercedes E320 Fullscreen
Оздоблення салону непогано збереглося
Фото: скриншот/YouTube

В автомобіля розряджений акумулятор, проте коли його "прикурили", то двигун завівся. На панелі приладів висвічуються повідомлення про несправність ABS, ESP та підсилювача керма, але універсал Mercedes E-Class без проблем пересувається своїм ходом.

багажник мерседес е-клас, Mercedes E-Class, Mercedes E-Class W210, універсал Mercedes, Mercedes E320 Fullscreen
У багажнику встановлено третій ряд крісел
Фото: скриншот/YouTube

Це авто у версії Mercedes E320 4Matic оснащене 3,2-літровим 224-сильним V6, 5-ступінчастим автоматом та повним приводом. Універсал планують відремонтувати.

До речі, нещодавно презентували новий Mercedes CLA, який вперше отримав електричну версію.

Також Фокус розповідав, що в Києві засвітився рідкісний лімузин Mercedes.

Читати також

Гість із 90-х: виявлено 34-річний Volkswagen Passat B3 із пробігом 1270 км (відео)

Старий універсал Mercedes W124 пішов із молотка за ціною нового "Гелендвагена" (фото)

540-сильний снаряд: представлено найшвидший і найдорожчий Renault (фото)

Колекційний Porsche 60-х за $100 000 простояв 58 років покинутим у гаражі (відео)