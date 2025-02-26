Старшого брата "Дастера" перетворили на автодім за 2000 євро (фото)

У салоні Dacia Bigster можна встановити двоспальне ліжко з багажними відсіками. Крім того, для кросовера пропонують великий намет.

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Кросовер Dacia Bigster отримав цікаві аксесуари. Вони дозволяють перетворити старшого брата "Дастера" на недорогий автодім. Про це повідомляє сайт L’Argus.

У салоні Dacia Bigster встановлюють спеціальний модуль із двоспальним ліжком Фото: Dacia Фото: Dacia

Набір для переробки Dacia Bigster в автодім – не розробка одного із тюнінг-ательє, які спеціалізуються на створенні кемперів. Це один із фірмових аксесуарів від Dacia. До речі, нещодавно подібний аксесуар створили і для Tesla Cybertruck.

У модулі є великі багажні відсіки Фото: Dacia

У салон та багажник Dacia Bigster встановлюється спеціальний модуль Sleep Pack (для цього треба скласти задні крісла). Його поверхня є двоспальним ліжком завдовжки 1,9 м і завширшки 1-1,3 м, на яке кладеться матрац.

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Усередині є відсіки загальним об’ємом до 210 л, в які можна встановити переносний холодильник або електроплиту, покласти посуд чи інший багаж. Вага такого аксесуара становить 45 кг, а ціна складає 1990 євро.

Для кросовера пропонують великий намет Фото: Dacia

Якщо хочеться більше простору, то за 400 євро можна придбати трисекційний намет, який стає продовженням автомобіля. Його довжина становить 5,6 м, а ширина – 2,2 м. Він розрахований на 4-5 осіб.

До речі, нещодавно на автодім перетворили мініатюрну 3,4-метрову Mazda.

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