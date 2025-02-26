Старшого брата "Дастера" перетворили на автодім за 2000 євро (фото)
У салоні Dacia Bigster можна встановити двоспальне ліжко з багажними відсіками. Крім того, для кросовера пропонують великий намет.
Кросовер Dacia Bigster отримав цікаві аксесуари. Вони дозволяють перетворити старшого брата "Дастера" на недорогий автодім. Про це повідомляє сайт L’Argus.
Набір для переробки Dacia Bigster в автодім – не розробка одного із тюнінг-ательє, які спеціалізуються на створенні кемперів. Це один із фірмових аксесуарів від Dacia. До речі, нещодавно подібний аксесуар створили і для Tesla Cybertruck.
У салон та багажник Dacia Bigster встановлюється спеціальний модуль Sleep Pack (для цього треба скласти задні крісла). Його поверхня є двоспальним ліжком завдовжки 1,9 м і завширшки 1-1,3 м, на яке кладеться матрац.
Усередині є відсіки загальним об’ємом до 210 л, в які можна встановити переносний холодильник або електроплиту, покласти посуд чи інший багаж. Вага такого аксесуара становить 45 кг, а ціна складає 1990 євро.
Якщо хочеться більше простору, то за 400 євро можна придбати трисекційний намет, який стає продовженням автомобіля. Його довжина становить 5,6 м, а ширина – 2,2 м. Він розрахований на 4-5 осіб.
До речі, нещодавно на автодім перетворили мініатюрну 3,4-метрову Mazda.
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