Старшего брата "Дастера" превратили в автодом за 2000 евро (фото)

В салоне Dacia Bigster можно установить двуспальную кровать с багажными отсеками. Кроме того, для кроссовера предлагают большую палатку.

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Кроссовер Dacia Bigster получил интересные аксессуары. Они позволяют превратить старшего брата "Дастера" в недорогой автодом. Об этом сообщает сайт L'Argus.

В салоне Dacia Bigster устанавливают специальный модуль с двуспальной кроватью Фото: Dacia Фото: Dacia

Набор для переделки Dacia Bigster в автодом — не разработка одного из тюнинг-ателье, которые специализируются на создании кемперов. Это один из фирменных аксессуаров от Dacia. Кстати, недавно подобный аксессуар создали и для Tesla Cybertruck.

В модуле есть большие багажные отсеки Фото: Dacia

В салон и багажник Dacia Bigster устанавливается специальный модуль Sleep Pack (для этого надо сложить задние кресла). Его поверхность представляет собой двуспальную кровать длиной 1,9 м и шириной 1-1,3 м, на которую кладется матрас.

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Внутри есть отсеки общим объемом до 210 л, в которые можно установить переносной холодильник или электроплиту, положить посуду или другой багаж. Вес такого аксессуара составляет 45 кг, а цена составляет 1990 евро.

Для кроссовера предлагают большую палатку Фото: Dacia

Если хочется больше пространства, то за 400 евро можно приобрести трехсекционную палатку, которая становится продолжением автомобиля. Ее длина составляет 5,6 м, а ширина — 2,2 м. Она рассчитана на 4-5 человек.

Кстати, недавно в автодом превратили миниатюрную 3,4-метровую Mazda.

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