Новий Mercedes Vito став електромобілем із запасом ходу 480 км (фото)

Лінійку Mercedes Vito 2025 поповнила нова електрична модифікація з великою батареєю. Комерційна модель надходить у продаж в Європі за ціною від 46 тис. євро.

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Подробиці електричного фургона розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz.

Фургон пропонують у двох варіантах за довжиною Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes eVito оснастили збільшеною акумуляторною батареєю ємністю 90 кВт∙год від моделі EQV. Запас ходу зріс до 480 км. Електрокар підтримує швидку зарядку потужністю до 110 кВт: у такому режимі поповнити заряд на 80% можна за 40 хвилин.

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Електромобіль Mercedes Vito з великою батареєю доступний з моторами піковою потужністю 115 та 204 к. с. Спочатку на ринок вивели модель у вантажному виконанні.

Фургон Mercedes eVito випускають у модифікаціях завдовжки 5160 та 5390 мм із об’ємом вантажного відсіку до 6,6 куб. м. Вантажопідйомність авто становить 714 і 582 кг, відповідно.

Електрична модель багато оснащена Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes eVito доволі багато оснащений – отримав 10,25-дюймовий сенсорний дисплей, безключовий доступ, круїз-контроль, камеру заднього виду, датчики світла та дощу, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, розпізнавання дорожніх знаків, контролю "сліпих" зон та втоми водія.

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