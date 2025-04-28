В Україну привезли першу електричну вантажівку: подробиці та фото

В Україні з’явилася вантажівка Sany Jiangshan EV550. Це перший електричний сідельний тягач на нашому ринку.

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Про це повідомляє інформаційно-аналітична група Auto-Consulting.

Новий Sany Jiangshan EV550 – тривісний сідельний тягач із Китаю спорядженою масою 12,4-12,8 тонни. Зовні він мало відрізняється від дизельних аналогів і не настільки футуристичний, як, приміром, вантажний електромобіль Tesla Semi.

Вантажівка отримала 551-сильну установку

Сідельний тягач Sany Jiangshan EV550 оснащений силовою установкою на 551 к. с. (405 кВт) і 2400 Н∙м. Максимальна швидкість становить 89 км/год, а загальна маса автопоїзда становить 75 тонн.

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На вибір пропонують акумуляторні батареї ємністю 282, 350 та 423 кВт∙год, а запас ходу перевищує 240 км. Вантажний електромобіль Sany Jiangshan EV550 підтримує швидкісну зарядку із силою струму 400А. У такому режимі поповнити заряд на 60% можна за 30 хвилин, а на 90% – за годину. Крім того, передбачено можливість швидкої заміни батареї всього за 5 хвилин.

Вантажівка отримала цифровий щиток приладів і портретний тачскрін

Комплектація Sany Jiangshan EV550 включає цифрову панель приладів, 12-дюймовий портретний тачскрін, кондиціонер, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування і контролю смуги руху.

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