В Україну привезли новітній електромобіль Tesla Model Y Juniper (фото)

Новий електромобіль Tesla Model Y 2025 доволі швидко з'явився в Україні. Один із перших кросоверів помітили в Києві.

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Фото Tesla Model Y опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Електричний кросовер Tesla Model Y пройшов оновлення і отримав кодову назву Juniper. В Україну, як і раніше, модель постачається неофіційно – її могли привезти зі США або Китаю.

Ліхтарі з'єднали діодною смугою Фото: Topcars UA

Відрізнити Tesla Model Y Juniper можна за зміненою передньою частиною та діодною смугою між ліхтарями. Аеродинаміку автомобіля покращили – коефіцієнт лобового опору знизили до 0,22.

Салон Tesla Model Y Juniper зазнав менших змін – усередині покращили оздоблення та посилили шумоізоляцію. Крім того, встановлено окремий тачскрін для задніх пасажирів.

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Нова Tesla Model Y Juniper поки випускається у двох модифікаціях – 299-сильній задньопривідній RWD та 450-сильному повнопривідному варіанті Long Range AWD.

У салоні покращили оздоблення та шумоізоляцію Фото: Tesla

На фото потрапила потужніша версія. Електромобіль Tesla Model Y здатен розігнатися до 100 км/год за 4,3 с, а його максимальну швидкість обмежено на 201 км/год. Із батареєю ємністю 81 кВт∙год запас ходу зріс до 622 км.

Між іншим, нещодавно в Україну привезли найдешевший кросовер Alfa Romeo із оригінальним дизайном.

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