В Украину привезли новейший электромобиль Tesla Model Y Juniper (фото)

Новый электромобиль Tesla Model Y 2025 довольно быстро появился в Украине. Один из первых кроссоверов заметили в Киеве.

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Фото Tesla Model Y опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Электрический кроссовер Tesla Model Y прошел обновление и получил кодовое название Juniper. В Украину, как и раньше, модель поставляется неофициально — ее могли привезти из США или Китая.

Фонари соединили диодной полосой Фото: Topcars UA

Отличить Tesla Model Y Juniper можно по измененной передней части и диодной полосе между фонарями. Аэродинамику автомобиля улучшили — коэффициент лобового сопротивления снизили до 0,22.

Салон Tesla Model Y Juniper претерпел меньшие изменения — внутри улучшили отделку и усилили шумоизоляцию. Кроме того, установлен отдельный тачскрин для задних пассажиров.

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Новая Tesla Model Y Juniper пока выпускается в двух модификациях — 299-сильной заднеприводной RWD и 450-сильном полноприводном варианте Long Range AWD.

В салоне улучшили отделку и шумоизоляцию Фото: Tesla

На фото попала более мощная версия. Электромобиль Tesla Model Y способен разогнаться до 100 км/ч за 4,3 с, а его максимальная скорость ограничена на 201 км/ч. С батареей емкостью 81 кВт∙ч запас хода вырос до 622 км.

Между прочим, недавно в Украину привезли самый дешевый кроссовер Alfa Romeo с оригинальным дизайном.

Также Фокус писал, что в Киеве видели необычный семейный электрокар Zeekr с запасом хода 700 км.