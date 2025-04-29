Курс — на електрифікацію: представлено новий Renault Trafic 2026 (фото)

У Франції дебютувало нове комерційне сімейство Renault Trafic. Воно тепер нараховує три споріднені моделі й усі вони є електричними.

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Про новий Renault Trafic E-Tech і його побратимів Goelette та Estafette розповіли на офіційному сайті французького автовиробника.

Комерційні електромобілі Renault належать до нової лінійки Flexis, яку розробили спільно із Volvo. Їх продажі стартують у середині 2026 року.

Renault Trafic E-Tech Фото: Renault

Легкі електричні вантажівки Renault вирізняються футуристичним дизайном із масивними бамперами та високо посадженими фарами. В основі авто лежить нова модульна платформа Software Defined Vehicle типу "скейтборд", яка дозволяє створювати моделі різних розмірів та призначення.

Renault Goelette E-Tech — "голе" шасі Фото: Renault

Зокрема, фургон Renault Trafic та "голе" шасі Goelette доступні у варіантах L1 (4,87 м) та L2 (5,27 м), а от варіант із високим (2,6 м) дахом Estafette пропонують тільки у виконанні L2. Ширина усіх трьох авто однакова — 1,92 м. Об’єм вантажного відсіка Renault Trafic 2026 становить 5,1-5,8 куб. м, а Estafette – 9,2 кубометра.

Renault Estafette E-Tech — варіант Trafic із високим дахом Фото: Renault

У салоні комерційних Renault встановили цифрову панель приладів та 12-дюймовий портретний тачскрін. Мультимедійна система створена на базі Google Android, також буде доступний спеціальний мобільний застосунок, який дозволить дистанційно керувати низкою функцій авто.

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Електромобілі Renault Trafic, Goelette та Estafette оснащені мотором на 204 к. с. і 345 Н∙м і будуть доступні у версіях із запасом ходу 350 та 450 км.

На передній панелі встановили два дисплеї Фото: Renault

800-вольтне електрообладнання дозволяє швидку зарядку на 80% за 20 хвилин. Також є функція двонаправленої зарядки – можна живити від авто електроприлади.

До речі, нещодавно в Україну привезли першу електричну вантажівку.

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