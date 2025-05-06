Брутальный дизайн и 375 сил: представлен новый Jeep Compass 2025 (фото)

В Италии представили новый Jeep Compass третьего поколения. Кроссовер стал выразительнее, просторнее и впервые получил электрические модификации.

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Подробности Jeep Compass 2025 раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.

Примечательно, что кроссовер Jeep презентовали в Европе и именно здесь его продажи стартуют с четвертого канала 2025 года. На родине, в США, модель появится в следующем году.

Сзади обращают на себя внимание оригинальные фонари Фото: Stellantis

Дизайн Jeep Compass 2025

Новый Jeep Compass стал выразительнее и брутальнее на вид. В его внешности стало больше рубленых поверхностей, колесные арки расширены, а бамперы стали массивнее. Фирменная радиаторная решетка Jeep сочетается с продолговатыми фарами. Фонари с Х-образной графикой соединены диодной полосой. Представили и внедорожный вариант Overland с более агрессивным дизайном передней части.

Jeep Compass Overland Фото: Stellantis

Кроссовер Jeep Compass 2025 построен на современной платформе Stellantis STLA Medium, которую также используют Citroen C5 Aircross, Opel Grandland, Peugeot 3008 и 5008. Авто подросло до 4550 мм в длину и 1928 мм в ширину при колесной базе в 2795 мм.

Салон и комплектация Jeep Compass 2025

В интерьере Jeep Compass улучшили материалы отделки. Кроссовер получил цифровой щиток приборов и большой 16-дюймовый тачскрин, доступна и проекция на лобовое стекло.

Новый Jeep Compass стал просторнее — на втором ряду места для ног на 55 мм больше, а объем багажника вырос до 550 л.

В салоне установили 16-дюймовый тачскрин Фото: Stellantis

Модель выйдет на рынок в исполнении First Edition с матричными фарами, 20-дюймовыми дисками, подогревом сидений, камерой, парктроником, электроприводом двери багажника и набором систем безопасности. Среди опций — панорамная крыша, система полуавтономного движения, вентиляция и массаж кресел.

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Новый Jeep Compass, характеристики

Все представленные версии Jeep Compass 2025 являются электрифицированными. Самым доступным является 1,2-литровый 145-сильный вариант с "мягкой" гибридной установкой, также появился 195-сильный плагин-гибрид с 1,6-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором.

Салон стал просторнее Фото: Stellantis

Впервые в линейке появились электромобили Jeep Compass. Переднеприводный 213-сильный вариант получил батарею на 74 кВт∙ч и способен проехать 500 км без подзарядки.

Полноприводная версия на 375 л.с. оснащена батареей емкостью 98 кВт∙ч, а ее запас хода составляет 650 км. Быстрая (мощностью 160 кВт) зарядка на 80% занимает 30 минут.

Объем багажника составляет 550 л Фото: Stellantis

Jeep Compass сохраняет неплохие внедорожные качества. Его клиренс составляет 200 мм, угол въезда — 27°, а съезда — 31°. Кроссовер способен преодолевать броды глубиной на 470 мм. Также есть набор режимов для разных типов дорожного покрытия.

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