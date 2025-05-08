Свежий дизайн и спортивная версия: Toyota обновила недорогой и экономичный кроссовер (фото)

Дебютировала новая Toyota Corolla Cross в европейской версии. Компактный кроссовер прошел модернизацию и впервые получил спортивный вариант.

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Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Toyota.

Сзади освежили фонари Фото: Toyota

Как известно, кроссоверы Toyota Corolla Cross для разных рынков несколько отличаются по дизайну. Обновленный европейский вариант получил измененную решетку радиатора с сотовым узором и подсветкой. Также установили новые адаптивные фары, освежили бамперы и фонари.

Toyota Corolla Cross GR Sport Фото: Toyota

Более выразительно выглядит новая Toyota Corolla Cross GR Sport. Эта версия отличается более широкой решеткой радиатора, более агрессивным передним бампером и 19-дюймовыми дисками.

В салоне обновили центральную консоль Фото: Toyota

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В салоне Toyota Corolla Cross 2025 10,5-дюймовый тачскрин стал стандартным для всех версий модели. Кроме того, несколько обновили дизайн центральной консоли. В версии GR Sport установлены спортивные кресла, а в отделке использована замша с контрастными красными швами.

Toyota Corolla Cross GR Sport получила спортивные кресла Фото: Toyota

Как и прежде, кроссовер Toyota Corolla Cross предлагается в Европе только в экономичных гибридных модификациях (на других рынках есть бензиновые версии). 1,8-литровая установка развивает 140 л. с., а 2,0-литровая — 197 л. с. Более мощный вариант можно заказать с полным приводом. Средний расход топлива составляет 5-5,4 л/100 км, в зависимости от версии.

Кстати, недавно спортивную версию в стиле 80-х получил и хэтчбек Toyota Corolla.

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