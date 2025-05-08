Свежий дизайн и спортивная версия: Toyota обновила недорогой и экономичный кроссовер (фото)
Дебютировала новая Toyota Corolla Cross в европейской версии. Компактный кроссовер прошел модернизацию и впервые получил спортивный вариант.
Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Toyota.
Как известно, кроссоверы Toyota Corolla Cross для разных рынков несколько отличаются по дизайну. Обновленный европейский вариант получил измененную решетку радиатора с сотовым узором и подсветкой. Также установили новые адаптивные фары, освежили бамперы и фонари.
Более выразительно выглядит новая Toyota Corolla Cross GR Sport. Эта версия отличается более широкой решеткой радиатора, более агрессивным передним бампером и 19-дюймовыми дисками.Важно
В салоне Toyota Corolla Cross 2025 10,5-дюймовый тачскрин стал стандартным для всех версий модели. Кроме того, несколько обновили дизайн центральной консоли. В версии GR Sport установлены спортивные кресла, а в отделке использована замша с контрастными красными швами.
Как и прежде, кроссовер Toyota Corolla Cross предлагается в Европе только в экономичных гибридных модификациях (на других рынках есть бензиновые версии). 1,8-литровая установка развивает 140 л. с., а 2,0-литровая — 197 л. с. Более мощный вариант можно заказать с полным приводом. Средний расход топлива составляет 5-5,4 л/100 км, в зависимости от версии.
Кстати, недавно спортивную версию в стиле 80-х получил и хэтчбек Toyota Corolla.
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