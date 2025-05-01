В спортивном духе: Toyota Camry получила новую стильную версию (фото)

Линейку Toyota Camry 2025 пополнил новый вариант Nightshade Edition. Семейному седану добавили спортивного стиля.

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О седане Toyota Camry Nightshade Edition рассказали на официальном сайте японского автопроизводителя.

Nightshade можно перевести с английского, как "ночной тон". Действительно, новая Toyota Camry получила темный декор вместо хрома. В черный цвет также окрашены дверные ручки, зеркала и особые 19-дюймовые диски. На крышке багажника появился небольшой черный спойлер.

Сзади установили спойлер Фото: Toyota

Салон Toyota Camry 2025 украсили черно-белой искусственной кожей, а вот на руле кожа натуральная. Педали украсили металлическими накладками.

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Новая Toyota Camry Nightshade Edition доступна только в гибридном исполнении и ее силовая установка не претерпела изменений. 2,5-литровая бензиновая четверка и электромотор вместе развивают 230 л. с. с передним приводом и 235 сил — с полным.

Салон украсили черно-белой искусственной кожей Фото: Toyota

Впрочем, одним лишь декором все же не обошлись, ведь седан Toyota Camry получил перенастроенную спортивную подвеску. Продажи новой версии стартуют летом и сначала она появится в Северной Америке.

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