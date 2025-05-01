У спортивному дусі: Toyota Camry отримала нову стильну версію (фото)

Лінійку Toyota Camry 2025 поповнив новий варіант Nightshade Edition. Сімейному седану додали спортивного стилю.

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Про седан Toyota Camry Nightshade Edition розповіли на офіційному сайті японського автовиробника.

Nightshade можна перекласти з англійської, як "нічний тон". Дійсно, нова Toyota Camry отримала темний декор замість хрому. У чорний колір також пофарбовані дверні ручки, дзеркала і особливі 19-дюймові диски. На кришці багажника з’явився невеликий чорний спойлер.

Ззаду встановили спойлер Фото: Toyota

Салон Toyota Camry 2025 оздобили чорно-білою штучною шкірою, а от на кермі шкіра натуральна. Педалі прикрасили металічними накладками.

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Нова Toyota Camry Nightshade Edition доступна лише у гібридному виконанні і її силова установка не зазнала змін. 2,5-літрова бензинова четвірка та електромотор разом розвивають 230 к. с. із переднім приводом та 235 сил – із повним.

Салон оздобили чорно-білою штучною шкірою Фото: Toyota

Утім, одним лиш декором все ж не обійшлися, адже седан Toyota Camry отримав переналаштовану спортивну підвіску. Продажі нової версії стартують улітку і спочатку вона з’явиться у Північній Америці.

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