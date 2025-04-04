Нову Toyota Corolla 2026 на 300 сил показали до презентації (фото)

Оприлюднено офіційні фото Toyota Corolla 2026 у спортивній версії GR. Заряджений хетчбек пройде модернізацію.

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На фото нова Toyota Corolla GR обклеєна камуфляжною плівкою з візерунком, проте окремі деталі хетчбека все ж можна розгледіти. Автомобіль отримає більше антикрило і новий обвіс, а на капоті та крилах з’являться додаткові повітрозабірники. Також встановили нові литі диски діаметром 18 дюймів від BBS.

Заряджений хетчбек отримає більше антикрило Фото: Toyota

Характеристики Toyota GR Corolla 2026 наразі тримають у секреті, утім зазначається, що 1,6-літровий турбомотор доопрацюють. Поки не відомо, чи зросте його віддача, яка на нинішній моделі становить 300 к. с. та 400 Н∙м.

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Нова Toyota GR Corolla збереже 6-ступінчасту механічну та 8-ступінчасту автоматичну КПП. Також зазначається, що інженери спортивного підрозділу Gazoo Racing попрацюють і над ходовою зарядженого хетчбека.

Двигун і ходову хетчбека доопрацюють Фото: Toyota

Презентація Toyota GR Corolla запланована на осінь. Це буде фінальна версія моделі нинішнього покоління, адже у 2026 році дебютує повністю нова Toyota Corolla тринадцятої генерації. Їй готують турбомотори потужністю до 400 сил із вищим ККД.

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