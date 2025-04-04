Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Новую Toyota Corolla 2026 на 300 сил показали до презентации (фото)

Toyota GR Corolla, Toyota Corolla, Toyota Corolla, новая Toyota Corolla
Фото: Toyota | Toyota GR Corolla пройдет обновление

Обнародованы официальные фото Toyota Corolla 2026 в спортивной версии GR. Заряженный хэтчбек пройдет модернизацию.

Related video

Первые подробности новой модели раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

На фото новая Toyota Corolla GR оклеена камуфляжной пленкой с узором, однако отдельные детали хэтчбека все же можно разглядеть. Автомобиль получит большее антикрыло и новый обвес, а на капоте и крыльях появятся дополнительные воздухозаборники. Также установили новые литые диски диаметром 18 дюймов от BBS.

тойота королла, Toyota Corolla, новая Toyota Corolla, Toyota GR Corolla Fullscreen
Заряженный хэтчбек получит большее антикрыло
Фото: Toyota

Характеристики Toyota GR Corolla 2026 пока держатся в секрете, впрочем отмечается, что 1,6-литровый турбомотор доработают. Пока не известно, возрастет ли его отдача, которая на нынешней модели составляет 300 л. с. и 400 Н∙м.

Важно
Гибриды — дефицит: за новыми Toyota выстроились многомесячные очереди по всему миру
Гибриды — дефицит: за новыми Toyota выстроились многомесячные очереди по всему миру

Новая Toyota GR Corolla сохранит 6-ступенчатую механическую и 8-ступенчатую автоматическую КПП. Также отмечается, что инженеры спортивного подразделения Gazoo Racing поработают и над ходовой заряженного хэтчбека.

Toyota Corolla 2026, новая Toyota Corolla, Toyota GR Corolla Fullscreen
Двигатель и ходовую хэтчбека доработают
Фото: Toyota

Презентация Toyota GR Corolla запланирована на осень. Это будет финальная версия модели нынешнего поколения, ведь в 2026 году дебютирует полностью новая Toyota Corolla тринадцатой генерации. Ей готовят турбомоторы мощностью до 400 сил с более высоким КПД.

Кстати, недавно обновили и внедорожник Toyota Land Cruiser 300.

Также Фокус рассказывал о самой быстрой и самой дорогой Toyota.