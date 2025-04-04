Новую Toyota Corolla 2026 на 300 сил показали до презентации (фото)
Обнародованы официальные фото Toyota Corolla 2026 в спортивной версии GR. Заряженный хэтчбек пройдет модернизацию.
Первые подробности новой модели раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.
На фото новая Toyota Corolla GR оклеена камуфляжной пленкой с узором, однако отдельные детали хэтчбека все же можно разглядеть. Автомобиль получит большее антикрыло и новый обвес, а на капоте и крыльях появятся дополнительные воздухозаборники. Также установили новые литые диски диаметром 18 дюймов от BBS.
Характеристики Toyota GR Corolla 2026 пока держатся в секрете, впрочем отмечается, что 1,6-литровый турбомотор доработают. Пока не известно, возрастет ли его отдача, которая на нынешней модели составляет 300 л. с. и 400 Н∙м.
Новая Toyota GR Corolla сохранит 6-ступенчатую механическую и 8-ступенчатую автоматическую КПП. Также отмечается, что инженеры спортивного подразделения Gazoo Racing поработают и над ходовой заряженного хэтчбека.
Презентация Toyota GR Corolla запланирована на осень. Это будет финальная версия модели нынешнего поколения, ведь в 2026 году дебютирует полностью новая Toyota Corolla тринадцатой генерации. Ей готовят турбомоторы мощностью до 400 сил с более высоким КПД.
Кстати, недавно обновили и внедорожник Toyota Land Cruiser 300.
Также Фокус рассказывал о самой быстрой и самой дорогой Toyota.