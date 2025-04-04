Новую Toyota Corolla 2026 на 300 сил показали до презентации (фото)

Обнародованы официальные фото Toyota Corolla 2026 в спортивной версии GR. Заряженный хэтчбек пройдет модернизацию.

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На фото новая Toyota Corolla GR оклеена камуфляжной пленкой с узором, однако отдельные детали хэтчбека все же можно разглядеть. Автомобиль получит большее антикрыло и новый обвес, а на капоте и крыльях появятся дополнительные воздухозаборники. Также установили новые литые диски диаметром 18 дюймов от BBS.

Заряженный хэтчбек получит большее антикрыло Фото: Toyota

Характеристики Toyota GR Corolla 2026 пока держатся в секрете, впрочем отмечается, что 1,6-литровый турбомотор доработают. Пока не известно, возрастет ли его отдача, которая на нынешней модели составляет 300 л. с. и 400 Н∙м.

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Новая Toyota GR Corolla сохранит 6-ступенчатую механическую и 8-ступенчатую автоматическую КПП. Также отмечается, что инженеры спортивного подразделения Gazoo Racing поработают и над ходовой заряженного хэтчбека.

Двигатель и ходовую хэтчбека доработают Фото: Toyota

Презентация Toyota GR Corolla запланирована на осень. Это будет финальная версия модели нынешнего поколения, ведь в 2026 году дебютирует полностью новая Toyota Corolla тринадцатой генерации. Ей готовят турбомоторы мощностью до 400 сил с более высоким КПД.

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