Новый Toyota Land Cruiser 2025 рассекретили до презентации (фото)

Новый Toyota Land Cruiser 300 совсем не изменился внешне, зато стал значительно современнее внутри. Внедорожник сохранит бензиновую и дизельную версии, также ожидается мощный гибрид.

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Обнародованы официальные фото Toyota Land Cruiser 2025. Культовый внедорожник прошел обновление и выйдет на рынок летом. Об этом сообщает сайт Car Expert.

Внешне внедорожник не изменился Фото: Toyota

На фото попал новый Toyota Land Cruiser 300 в экстремальном исполнении GR Sport — именно такой внедорожник в свое время побывал на тесте Фокуса. Примечательно, что внешне обновленная модель не претерпела изменений.

Зато салон Toyota Land Cruiser 300 существенно переработали. Внедорожник впервые получил полностью цифровой щиток приборов, а также более современный сенсорный дисплей (в зависимости от версии, его диагональ составляет 8 или 12,3 дюйма).

В салоне установили цифровой щиток приборов и новый тачскрин мультимедиа Фото: Toyota

На центральной панели стало меньше кнопок и переключателей. К тому же, Toyota Land Cruiser наконец-то перестали комплектовать CD-плеером.

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Комплектация Toyota Land Cruiser 2025 расширена — в базовой версии появились электропривод рулевой колонки, системы предупреждения столкновения, удержания в полосе движения и объезда препятствий. К тому же, внедорожник теперь способен останавливаться, если водитель не следит за дорогой и не реагирует на предупреждения, а также сигнализирует об авто в "слепой" зоне при высадке.

Базовую комплектацию авто расширили Фото: Toyota

Известно, что новый Toyota Land Cruiser 300 сохранит 3,5-литровый бензиновый V6 твин-турбо на 415 л. с. и 3,3-литровый 309-сильный турбодизель, но со временем линейку может пополнить мощный 460-сильный гибрид. Такая версия уже появилась у родственного Lexus LX.

Кстати, недавно в Украине обнаружили Toyota Land Cruiser 100 в новом состоянии.

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