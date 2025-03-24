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Авто

Новый Toyota Land Cruiser 2025 рассекретили до презентации (фото)

Toyota Land Cruiser GR Sport, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser 300, новый Toyota Land Cruiser
Фото: Toyota | На фото попал Toyota Land Cruiser в версии GR Sport

Новый Toyota Land Cruiser 300 совсем не изменился внешне, зато стал значительно современнее внутри. Внедорожник сохранит бензиновую и дизельную версии, также ожидается мощный гибрид.

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Обнародованы официальные фото Toyota Land Cruiser 2025. Культовый внедорожник прошел обновление и выйдет на рынок летом. Об этом сообщает сайт Car Expert.

Toyota Land Cruiser GR, Toyota Land Cruiser 300, новый Toyota Land Cruiser Fullscreen
Внешне внедорожник не изменился
Фото: Toyota

На фото попал новый Toyota Land Cruiser 300 в экстремальном исполнении GR Sport — именно такой внедорожник в свое время побывал на тесте Фокуса. Примечательно, что внешне обновленная модель не претерпела изменений.

Зато салон Toyota Land Cruiser 300 существенно переработали. Внедорожник впервые получил полностью цифровой щиток приборов, а также более современный сенсорный дисплей (в зависимости от версии, его диагональ составляет 8 или 12,3 дюйма).

Салон Toyota Land Cruiser 300, новый Toyota Land Cruiser Fullscreen
В салоне установили цифровой щиток приборов и новый тачскрин мультимедиа
Фото: Toyota

На центральной панели стало меньше кнопок и переключателей. К тому же, Toyota Land Cruiser наконец-то перестали комплектовать CD-плеером.

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Комплектация Toyota Land Cruiser 2025 расширена — в базовой версии появились электропривод рулевой колонки, системы предупреждения столкновения, удержания в полосе движения и объезда препятствий. К тому же, внедорожник теперь способен останавливаться, если водитель не следит за дорогой и не реагирует на предупреждения, а также сигнализирует об авто в "слепой" зоне при высадке.

салон Toyota Land Cruiser, новый Toyota Land Cruiser Fullscreen
Базовую комплектацию авто расширили
Фото: Toyota

Известно, что новый Toyota Land Cruiser 300 сохранит 3,5-литровый бензиновый V6 твин-турбо на 415 л. с. и 3,3-литровый 309-сильный турбодизель, но со временем линейку может пополнить мощный 460-сильный гибрид. Такая версия уже появилась у родственного Lexus LX.

Кстати, недавно в Украине обнаружили Toyota Land Cruiser 100 в новом состоянии.

Также Фокус рассказывал о самой быстрой и самой дорогой Toyota.