Новий Toyota Land Cruiser 2025 розсекретили до презентації (фото)

Новий Toyota Land Cruiser 300 зовсім не змінився зовні, зате став значно сучаснішим усередині. Позашляховик збереже бензинову і дизельну версії, також очікується потужний гібрид.

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Оприлюднено офіційні фото Toyota Land Cruiser 2025. Культовий позашляховик пройшов оновлення і вийде на ринок влітку. Про це повідомляє сайт Car Expert.

Зовні позашляховик не змінився Фото: Toyota

На фото потрапив новий Toyota Land Cruiser 300 в екстремальному виконанні GR Sport – саме такий позашляховик свого часу побував на тесті Фокусу. Примітно, що зовні оновлена модель не зазнала змін.

Зате салон Toyota Land Cruiser 300 суттєво переробили. Позашляховик вперше отримав повністю цифровий щиток приладів, а також сучасніший сенсорний дисплей (залежно від версії, його діагональ складає 8 або 12,3 дюйма).

У салоні встановили цифровий щиток приладів і новий тачскрін мультимедіа Фото: Toyota

На центральній панелі стало менше кнопок і перемикачів. До того ж, Toyota Land Cruiser нарешті перестали комплектувати CD-плеєром.

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Комплектація Toyota Land Cruiser 2025 розширена – у базовій версії з’явилися електропривід кермової колонки, системи попередження зіткнення, утримання в смузі руху та об'їзду перешкод. До того ж, позашляховик тепер здатен зупинятися, якщо водій не стежить за дорогою і не реагує на попередження, а також сигналізує про авто у "сліпій" зоні при висадці.

Базову комплектацію авто розширили Фото: Toyota

Відомо, що новий Toyota Land Cruiser 300 збереже 3,5-літровий бензиновий V6 твін-турбо на 415 к. с. та 3,3-літровий 309-сильний турбодизель, але із часом лінійку може поповнити потужний 460-сильний гібрид. Така версія вже з’явилася в спорідненого Lexus LX.

До речі, нещодавно в Україні виявили Toyota Land Cruiser 100 у новому стані.

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