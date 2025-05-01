Для українських доріг: Honda CR-V отримала нову позашляхову версію (фото, відео)

Honda CR-V вперше отримала варіант підвищеної прохідності TrailSport. Позашляховий кросовер буде доступний виключно в гібридному виконанні.

Related video

Подробиці Honda CR-V TrailSport розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

Кросовер не настільки сильно змінився, як старша модель Honda Passport TrailSport. Від стандартної версії його відрізняють агресивніші бампери та новий чорний спойлер. Такого ж кольору тепер дверні ручки і дзеркала. Крім того, кросовер Honda CR-V отримав чорні 18-дюймові диски із позашляховими шинами Continental CrossContact ATR розміром 235/60R18. Можна замовити і особливі кольори кузова.

Honda CR-V TrailSport пропонують виключно в гібридному виконанні Фото: Honda

Салон Honda CR-V TrailSport вирізняється інакшим оздобленням із яскраво-оранжевими акцентами, а на підлозі з’явилися гумові килимки. До того ж, на кузові та інтер’єрі можна помітити логотипи TrailSport.

Важливо

Шоста глава: тест-драйв нової Honda CR-V

Комплектація TrailSport включає люк, електропривід дверей багажника, підігрів сидінь та керма. Крім того, у всіх версіях Honda CR-V 2025 тепер встановлено 9-дюймовий тачскрін.

У салоні змінили оздоблення Фото: Honda

Кросовер Honda CR-V TrailSport доступний виключно в гібридному виконанні e:HEV потужністю 204 к. с. та тільки з повним приводом.

Між іншим, нещодавно презентували оригінальний автодім Honda CR-V.

Також Фокус розповідав про відроджене купе Honda Prelude.