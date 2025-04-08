Honda CR-V перетворили на недорогий і затишний автодім для двох (фото)

Honda CR-V отримала оригінальну модифікацію Dream Pod. Сімейний кросовер перетворили на компактний автодім.

Related video

Про дім на колесах розповіли на офіційному сайті японського автовиробника.

Нова Honda CR-V Dream Pod присвячена 30-річчю моделі. Розробники надихалися японськими капсульними готелями, які славляться своєю простотою.

Автодім створили до 30-річчя Honda CR-V Фото: Honda

Дім на колесах також вийшов мінімалістським і недорогим у виробництві. Кросовер Honda CR-V отримав спеціальний матрац, який стелиться на складені задні сидіння. Він розрахований на двох осіб.

Автодім розрахований на двох осіб Фото: Honda

У багажнику встановили мініатюрну кухню з раковиною, плитою і відсіками для посуду. Крім того, автодім Honda CR-V отримав шторки на вікна, розкладні столики, додаткові світлодіодні лампи та USB-порти. Ззаду встановили кріплення для велосипедів.

Важливо

Повернення легенди: відроджене купе Honda Prelude повністю розсекретили (фото, відео)

Для доопрацювання обрали плагін-гібрид Honda CR-V e:PHEV. Його велика батарея дозволяє не лише проїхати до 79 км на електротязі, а й живить додаткове електрообладнання.

У багажнику встановили мініатюрну кухню Фото: Honda

Нова Honda CR-V Dream Pod поки що є концептом, але не виключено, що встановлені на ньому аксесуари запустять у виробництво, тобто дім на колесах можна буде відтворити своїми силами.

Раніше Фокус розповідав про розкішний дім на колесах за 1,7 мільйона доларів.

Також ми писали про новий футуристичний електрокросовер Honda.