Honda CR-V перетворили на недорогий і затишний автодім для двох (фото)
Honda CR-V отримала оригінальну модифікацію Dream Pod. Сімейний кросовер перетворили на компактний автодім.
Про дім на колесах розповіли на офіційному сайті японського автовиробника.
Нова Honda CR-V Dream Pod присвячена 30-річчю моделі. Розробники надихалися японськими капсульними готелями, які славляться своєю простотою.
Дім на колесах також вийшов мінімалістським і недорогим у виробництві. Кросовер Honda CR-V отримав спеціальний матрац, який стелиться на складені задні сидіння. Він розрахований на двох осіб.
У багажнику встановили мініатюрну кухню з раковиною, плитою і відсіками для посуду. Крім того, автодім Honda CR-V отримав шторки на вікна, розкладні столики, додаткові світлодіодні лампи та USB-порти. Ззаду встановили кріплення для велосипедів.
Для доопрацювання обрали плагін-гібрид Honda CR-V e:PHEV. Його велика батарея дозволяє не лише проїхати до 79 км на електротязі, а й живить додаткове електрообладнання.
Нова Honda CR-V Dream Pod поки що є концептом, але не виключено, що встановлені на ньому аксесуари запустять у виробництво, тобто дім на колесах можна буде відтворити своїми силами.
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