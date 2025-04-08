Honda CR-V превратили в недорогой и уютный автодом для двоих (фото)

Honda CR-V получила оригинальную модификацию Dream Pod. Семейный кроссовер превратили в компактный автодом.

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О доме на колесах рассказали на официальном сайте японского автопроизводителя.

Новая Honda CR-V Dream Pod посвящена 30-летию модели. Разработчики вдохновлялись японскими капсульными отелями, которые славятся своей простотой.

Автодом создали к 30-летию Honda CR-V Фото: Honda

Дом на колесах также получился минималистским и недорогим в производстве. Кроссовер Honda CR-V получил специальный матрас, который стелется на сложенные задние сиденья. Он рассчитан на двух человек.

Автодом рассчитан на двух человек Фото: Honda

В багажнике установили миниатюрную кухню с раковиной, плитой и отсеками для посуды. Кроме того, автодом Honda CR-V получил шторки на окна, раскладные столики, дополнительные светодиодные лампы и USB-порты. Сзади установили крепления для велосипедов.

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Для доработки выбрали плагин-гибрид Honda CR-V e:PHEV. Его большая батарея позволяет не только проехать до 79 км на электротяге, но и питает дополнительное электрооборудование.

В багажнике установили миниатюрную кухню Фото: Honda

Новая Honda CR-V Dream Pod пока является концептом, но не исключено, что установленные на нем аксессуары запустят в производство, то есть дом на колесах можно будет воссоздать своими силами.

Ранее Фокус рассказывал о роскошном доме на колесах за 1,7 миллиона долларов.

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