Особняк на колесах: в США создали роскошный автодом за $1,7 миллиона (видео)

Американский производитель домов на колесах Russell Coach представил новую роскошную модель X3-45 VIP. Ее цена стартует с 1,7 миллиона долларов.

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Новый дом на колесах Russell Coach X3-45 VIP построили на трехосном шасси автобуса Prevost. В его дизайне много хрома, а в боковины вмонтированы выдвижные секции для увеличения внутреннего пространства.

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Салон Russell Coach X3-45 VIP — царство роскоши. В отделке использована кожа страуса, мрамор и дорогое дерево, а пол покрыли ламинатом. Дом на колесах получил сложную систему светодиодной подсветки.

Внутри оборудовали отгороженную спальню с широкой кроватью. Дополнительно предусмотрена двухъярусная кровать в коридоре и раскладные диваны.

Фото: скриншот / YouTube Фото: скриншот / YouTube

В гостиной Russell Coach X3-45 VIP установили стол, большие телевизоры и мощную акустическую систему. Появились многочисленные шкафы и ящики для одежды или посуды.

На кухне есть раковина, плита, кофеварка, микроволновая печь и холодильник. К тому же, в Russell Coach X3-45 VIP сразу два санузла. Для питания электрооборудования установили мощный генератор.

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