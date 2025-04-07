Mercedes Sprinter превратили в оригинальный автодом в стилистике "Звездных войн" (видео)

Mercedes-Benz Sprinter стал основой для интересного проекта. Микроавтобус превратили во внедорожный автодом Obi-Van Kenobi.

Related video

Об оригинальном доме на колесах рассказали на сайте Autoevolution.

Автодом Mercedes Sprinter создала компания Sandy Vans из США по заказу фаната "Звездных войн". Проект назвали Obi-Van Kenobi, соединив имя одного из персонажей саги со словом Van (фргон, вен).

Подсветка порогов выполнена в виде светового меча

За основу взяли полноприводный Mercedes Sprinter 2024 с колесной базой 3660 мм и увеличенным клиренсом.

Важно

Революционер в коммерческом сегменте: Mercedes-Benz Sprinter празднует 30-летие (фото)

Дом на колесах получил черно-белую расцветку, которую символизирует шлем имперского штурмовика. Подсветка порогов выполнена в виде светового меча, а лампы на потолке — такие же, как в коридорах "Звезды смерти". Раскладной стол украсили логотипом джедаев.

Лампы на потолке такие же, как в коридорах "Звезды смерти" Фото: скриншот / YouTube

Внутри есть раскладная двуспальная кровать длиной 190 см, кухня с раковиной и плитой, телевизор, микроволновая печь. Кроме того, есть портативный санузел с душем.

Стол украсили логотипом джедаев Фото: скриншот / YouTube

Также установлен 83-литровый бак для воды и автономный дизельный обогреватель. Электрооборудование питается от дополнительного аккумулятора и от солнечных батарей на крыше.

Кстати, недавно представили роскошный автодом Mercedes Sprinter со спа стоимостью $500 000.

Также Фокус писал об электромобиле Mercedes Vito с запасом хода 480 км.