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Mercedes Sprinter перетворили на оригінальний автодім у стилістиці "Зоряних воєн" (відео)

Автодім Mercedes Sprinter, Mercedes Sprinter, дім на колесах, зоряні війни
Фото: скриншот / YouTube | Автодім Mercedes Sprinter виконали в стилістиці "Зоряних воєн"

Mercedes-Benz Sprinter став основою для цікавого проєкту. Мікроавтобус перетворили на позашляховий автодім Obi-Van Kenobi.

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Про оригінальний дім на колесах розповіли на сайті Autoevolution.

Автодім Mercedes Sprinter створила компанія Sandy Vans із США на замовлення фаната "Зоряних воєн". Проєкт назвали Obi-Van Kenobi, поєднавши ім’я одного з персонажів саги зі словом Van (фргон, вен).

автодім мерседес, Автодім Mercedes Sprinter, Mercedes Sprinter, дім на колесах, зоряні війни Fullscreen
Підсвічування порогів виконане и вигляді світлового меча

За основу взяли повнопривідний Mercedes Sprinter 2024 з колісною базою 3660 мм та збільшеним кліренсом.

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Дім на колесах отримав чорно-біле забарвлення, яке має символізували шолом імперського штурмовика. Підсвічування порогів виконане у вигляді світлового меча, а лампи на стелі – такі ж, як у коридорах "Зірки смерті". Розкладний стіл прикрасили логотипом джедаїв.

дім на колесах мерседес, Автодім Mercedes Sprinter, Mercedes Sprinter, дім на колесах, зоряні війни Fullscreen
Лампи на стелі такі ж, як у коридорах "Зірки смерті"
Фото: скриншот / YouTube

Усередині є розкладне двоспальне ліжко завдовжки 190 см, кухня з раковиною та плитою, телевізор, мікрохвильова піч. Крім того, є портативний санвузол із душем.

стіл зоряні війни, Автодім Mercedes Sprinter, Mercedes Sprinter, дім на колесах, зоряні війни Fullscreen
Стіл прикрасили логотипом джедаїв
Фото: скриншот / YouTube

Також встановлено 83-літровий бак для води і автономний дизельний обігрівач. Електрообладнання живиться від додаткового акумулятора та від сонячних батарей на даху.

До речі, нещодавно представили розкішний автодім Mercedes Sprinter зі спа вартістю $500 000.

Також Фокус писав про електромобіль Mercedes Vito із запасом ходу 480 км.