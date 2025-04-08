Особняк на колесах: у США створили розкішний автодім за $1,7 мільйона (відео)
Американський виробник будинків на колесах Russell Coach представив нову розкішну модель X3-45 VIP. Її ціна стартує з 1,7 мільйона доларів.
Про преміальний автодім розповіли у відео на Youtube-каналі RVing with Andrew Steele.
Новий дім на колесах Russell Coach X3-45 VIP збудували на тривісному шасі автобуса Prevost. У його дизайні чимало хрому, а в боковини вмонтовано висувні секції для збільшення внутрішнього простору.Важливо
Салон Russell Coach X3-45 VIP — царство розкоші. В оздобленні використано шкіру страуса, мармур та дороге дерево, а підлогу покрили ламінатом. Дім на колесах отримав складну систему світлодіодного підсвічування.
Усередині обладнали відгороджену спальню із широким ліжком. Додатково передбачено двоярусне ліжко в коридорі та розкладні дивани.
У вітальні Russell Coach X3-45 VIP встановили стіл, великі телевізори та потужну акустичну систему. З’явилися численні шафи та шухляди для одягу чи посуду.
На кухні є раковина, плита, кавоварка, мікрохвильова піч та холодильник. До того ж, у Russell Coach X3-45 VIP одразу два санвузла. Для живлення електрообладнання встановили потужний генератор.
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